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Венгрия добилась исключения ОКР из 15-го пакета санкций ЕС

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Венгрии удалось добиться исключения Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов из 15-го пакета санкций ЕС. Очередной санкционный антироссийский пакет был принят Евросоюзом 16 декабря. В него вошли 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ.

«Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов первого звена», — сказал Сийярто журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.

13 декабря был избран новый президент Олимпийского комитета России. Им стал нынешний министр спорта России Михаил Дегтярев. Ранее Дегтярев заявил, что знает, как вернуть Россию в олимпийскую семью.