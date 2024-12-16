Венгрия добилась исключения ОКР из 15-го пакета санкций ЕС

Венгрии удалось добиться исключения Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов из 15-го пакета санкций ЕС. Очередной санкционный антироссийский пакет был принят Евросоюзом 16 декабря. В него вошли 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ.