9 документальных сериалов о спорте

Еще один документальный сериал про баскетбол. На этот раз зрители могут проследить за жизнью топовых игроков НБА. В первом сезоне снялись Леброн Джеймс из «Лейкерс», Джейсон Тейтум из «Бостона», Джимми Батлер, на тот момент выступавший за «Майами», Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и Домантас Сабонис из «Сакраменто». Баскетболисты показывают свою жизнь на площадке и за ее пределами.