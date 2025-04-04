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9 документальных сериалов о спорте

Спорт — это не только соревнования и рекорды, но и истории о людях, которые преодолевают себя и достигают невероятных высот. Документальные сериалы позволяют нам заглянуть за кулисы и узнать больше о спортсменах, их жизни и карьере. В подборке собрали самые интересные проекты.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

«Наследие: Правдивая история “Лос-Анджелес Лейкерс”»

Мини-сериал рассказывает о бизнесмене Джерри Бассе и его семье, которые владеют клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». В 1979 году Басс купил «Лейкерс», хоккейную команду «Лос-Анджелес Кингз», спортивную арену «Форум» и большое ранчо у предпринимателя Джека Кента Кука за $67,5 млн. Сделка стала самой крупной в спорте на тот момент. Остальное уже история.

Джерри Басс
Джерри БассИсточник: AP 2024

В 2024 году команда «Лос-Анджелес Лейкерс» оценивается в $6,4 млрд и входит в тройку самых дорогих франшиз НБА.

«Формула-1: Драйв выживания»

Документальный сериал о «Формуле-1» дает возможность зрителям окунуться в закулисье «королевских гонок». Каждый сезон сериала — это год чемпионата. Премьера состоялась в 2019 году.

Источник: Соцсети

В каждом сезоне зритель наблюдает накал страстей. Конфликты случаются как у пилотов, так и у руководства команд. На данный момент последний, 7-й сезон вышел в начале марта 2025 года.

«Тайны ФИФА»

Мини-сериал о коррупционном скандале в Международной федерации футбола, который разразился в 2015 году. По подозрению в коррупции были арестованы 14 членов организации.

Источник: AP 2024

Свидетельства системной коррупции в руководстве ФИФА появлялись на протяжении многих лет. В ходе расследования раскрывают преступные схемы, судят чиновников и выносят наказание виновным.

«Спринт»

Документальный сериал рассказывает о самых быстрых людях в мире. Первый сезон, состоящий из шести эпизодов, посвящен выступлению спринтеров в «Бриллиантовой лиге» (Ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике. Организатором выступает Международная ассоциация легкоатлетических федераций. — прим. ред.). Также в первом сезоне показывают спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в 2023 году в Будапеште.

Олимпийская чемпионка в эстафете 4х100м Шакари Ричардсон
Олимпийская чемпионка в эстафете 4х100м Шакари РичардсонИсточник: AP 2024

Второй сезон сериала рассказывает о спринтерах и их подготовке к главному старту четырехлетия — Олимпийским играм в Париже. В сериале снялись топовые бегуны: Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Ноа Лайлс, Шакари Ричардсон, Жюльен Альфред и другие.

«Тур де Франс: В сердце пелотона»

Два сезона сериала рассказывают о закулисье самой престижной веломногодневки. Спортсмены соревнуются 21 день. Каждый день — это один этап гонки. Велосипедисты преодолевают дистанции в горах, Альпах или Пиренеях, и финишируют на Елисейских полях.

Подиум на «Тур де Франс» 2024 года
Подиум на «Тур де Франс» 2024 годаИсточник: AP 2024

Проект создан той же командой, которая работает над сериалом «Формула-1». Драйв выживания. Зрителям показывают эмоции гонщиков после этапов, обсуждение командной тактики, а также переживания руководителей.

«Стартовая пятерка»

Еще один документальный сериал про баскетбол. На этот раз зрители могут проследить за жизнью топовых игроков НБА. В первом сезоне снялись Леброн Джеймс из «Лейкерс», Джейсон Тейтум из «Бостона», Джимми Батлер, на тот момент выступавший за «Майами», Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и Домантас Сабонис из «Сакраменто». Баскетболисты показывают свою жизнь на площадке и за ее пределами.

Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум на премьере сериала
Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум на премьере сериалаИсточник: AP 2024

«Брейк-поинт»

Документальный сериал показывает новых звезд тенниса, которые занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге. Два сезона сериала рассказывают о двух годах мирового тура у женщин и у мужчин. Теннисисты предстанут перед зрителями во время проведения всех турниров «Большого шлема», а также еще нескольких значимых соревнованиях по ходу игрового года.

Одна из героинь второго сезона Арина Соболенко
Одна из героинь второго сезона Арина СоболенкоИсточник: AP 2024

«Бекхэм»

Мини-сериал о карьере легендарного игрока «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма. В сериале помимо самого Дэвида Бекхэма снялась его жена Виктория, а также родные и близкие спортсмена. Вместе они вспоминают путь футболиста и то, как он стал иконой поп-культуры в 1990-х годах.

Источник: AP 2024

«Последний танец»

Культовый документальный сериал о легендарной команде «Чикаго Буллз» и Майкле Джордане во время сезона-1997/98. Джордан разрешил снимать его последний сезон в команде при условии, что использовать записи можно будет только с его разрешения. Материал пылился на полке до 2016 года. Тогда Майкл Джордан доверился продюсеру Майклу Толлину, который работал над фильмом «Тренер Картер» о школьной баскетбольной команде.

Игроки команды «Чикаго Буллз»
Игроки команды «Чикаго Буллз»Источник: AP 2024