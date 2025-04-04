9 документальных сериалов о спорте

«Наследие: Правдивая история “Лос-Анджелес Лейкерс”»
Мини-сериал рассказывает о бизнесмене Джерри Бассе и его семье, которые владеют клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». В 1979 году Басс купил «Лейкерс», хоккейную команду «Лос-Анджелес Кингз», спортивную арену «Форум» и большое ранчо у предпринимателя Джека Кента Кука за $67,5 млн. Сделка стала самой крупной в спорте на тот момент. Остальное уже история.
В 2024 году команда «Лос-Анджелес Лейкерс» оценивается в $6,4 млрд и входит в тройку самых дорогих франшиз НБА.
«Формула-1: Драйв выживания»
Документальный сериал о «Формуле-1» дает возможность зрителям окунуться в закулисье «королевских гонок». Каждый сезон сериала — это год чемпионата. Премьера состоялась в 2019 году.
В каждом сезоне зритель наблюдает накал страстей. Конфликты случаются как у пилотов, так и у руководства команд. На данный момент последний, 7-й сезон вышел в начале марта 2025 года.
«Тайны ФИФА»
Мини-сериал о коррупционном скандале в Международной федерации футбола, который разразился в 2015 году. По подозрению в коррупции были арестованы 14 членов организации.
Свидетельства системной коррупции в руководстве ФИФА появлялись на протяжении многих лет. В ходе расследования раскрывают преступные схемы, судят чиновников и выносят наказание виновным.
«Спринт»
Документальный сериал рассказывает о самых быстрых людях в мире. Первый сезон, состоящий из шести эпизодов, посвящен выступлению спринтеров в «Бриллиантовой лиге» (Ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике. Организатором выступает Международная ассоциация легкоатлетических федераций. — прим. ред.). Также в первом сезоне показывают спортсменов на чемпионате мира по легкой атлетике, который прошел в 2023 году в Будапеште.
Второй сезон сериала рассказывает о спринтерах и их подготовке к главному старту четырехлетия — Олимпийским играм в Париже. В сериале снялись топовые бегуны: Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Ноа Лайлс, Шакари Ричардсон, Жюльен Альфред и другие.
«Тур де Франс: В сердце пелотона»
Два сезона сериала рассказывают о закулисье самой престижной веломногодневки. Спортсмены соревнуются 21 день. Каждый день — это один этап гонки. Велосипедисты преодолевают дистанции в горах, Альпах или Пиренеях, и финишируют на Елисейских полях.
Проект создан той же командой, которая работает над сериалом «Формула-1». Драйв выживания. Зрителям показывают эмоции гонщиков после этапов, обсуждение командной тактики, а также переживания руководителей.
«Стартовая пятерка»
Еще один документальный сериал про баскетбол. На этот раз зрители могут проследить за жизнью топовых игроков НБА. В первом сезоне снялись Леброн Джеймс из «Лейкерс», Джейсон Тейтум из «Бостона», Джимми Батлер, на тот момент выступавший за «Майами», Энтони Эдвардс из «Миннесоты» и Домантас Сабонис из «Сакраменто». Баскетболисты показывают свою жизнь на площадке и за ее пределами.
«Брейк-поинт»
Документальный сериал показывает новых звезд тенниса, которые занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге. Два сезона сериала рассказывают о двух годах мирового тура у женщин и у мужчин. Теннисисты предстанут перед зрителями во время проведения всех турниров «Большого шлема», а также еще нескольких значимых соревнованиях по ходу игрового года.
«Бекхэм»
Мини-сериал о карьере легендарного игрока «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма. В сериале помимо самого Дэвида Бекхэма снялась его жена Виктория, а также родные и близкие спортсмена. Вместе они вспоминают путь футболиста и то, как он стал иконой поп-культуры в 1990-х годах.
«Последний танец»
Культовый документальный сериал о легендарной команде «Чикаго Буллз» и Майкле Джордане во время сезона-1997/98. Джордан разрешил снимать его последний сезон в команде при условии, что использовать записи можно будет только с его разрешения. Материал пылился на полке до 2016 года. Тогда Майкл Джордан доверился продюсеру Майклу Толлину, который работал над фильмом «Тренер Картер» о школьной баскетбольной команде.