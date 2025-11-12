Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерации выступили против летних видов в программе зимних ОИ

Международные федерации зимних олимпийских видов спорта выступили против включения летних неолимпийских дисциплин в программу зимних Игр.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт Олимпийских игр

Ранее представители Международного олимпийского комитета заявили о готовности обсудить вопрос включения велокросса в программу зимней Олимпиады‑2030 с учетом интереса страны‑хозяйки соревнований. Велокросс пользуется большой популярностью в ряде стран и проводится в холодное время года. Он пока не входит в программу Игр, а все другие виды велоспорта входят в программу летней Олимпиады.

Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), зимние федерации твердо убеждены в том, что такой подход размывает бренд, наследие и самобытность, которые делают зимние Олимпийские игры уникальными — праздником видов спорта, практикуемых на снегу и льду, с особой культурой, спортсменами и игровыми полями.

«Инновации должны быть направлены на развитие существующих зимних видов спорта для привлечения более широкого круга участников и зрителей, а также на повышение привлекательности зимних Олимпийских игр», — отметил президент Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Иво Ферриани.

В сентябре президент МОК Кирсти Ковентри запустила программу «Готовность к будущему», в рамках которой были созданы четыре рабочие группы. Одна из них занимается «усилением» программы олимпийских мероприятий. В эту группу входит президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу. В интервью The Guardian он рассказал, что в программу зимней Олимпиады 2030 года могут добавить несколько летних дисциплин, включая кросс и велокросс.

Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше