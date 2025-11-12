Федерации выступили против летних видов в программе зимних ОИ

Ранее представители Международного олимпийского комитета заявили о готовности обсудить вопрос включения велокросса в программу зимней Олимпиады‑2030 с учетом интереса страны‑хозяйки соревнований. Велокросс пользуется большой популярностью в ряде стран и проводится в холодное время года. Он пока не входит в программу Игр, а все другие виды велоспорта входят в программу летней Олимпиады.
Как сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), зимние федерации твердо убеждены в том, что такой подход размывает бренд, наследие и самобытность, которые делают зимние Олимпийские игры уникальными — праздником видов спорта, практикуемых на снегу и льду, с особой культурой, спортсменами и игровыми полями.
«Инновации должны быть направлены на развитие существующих зимних видов спорта для привлечения более широкого круга участников и зрителей, а также на повышение привлекательности зимних Олимпийских игр», — отметил президент Ассоциации зимних олимпийских видов спорта Иво Ферриани.
В сентябре президент МОК Кирсти Ковентри запустила программу «Готовность к будущему», в рамках которой были созданы четыре рабочие группы. Одна из них занимается «усилением» программы олимпийских мероприятий. В эту группу входит президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу. В интервью The Guardian он рассказал, что в программу зимней Олимпиады 2030 года могут добавить несколько летних дисциплин, включая кросс и велокросс.
Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах.