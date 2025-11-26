В США представили логотип зимней Олимпиады-2034

Олимпиада пройдет в Солт-Лейк Сити (штат Юта, США) и его окрестностях. Город был единственным кандидатом на проведение Олимпийских игр.
«Каждая буква нового логотипа вдохновлена ландшафтом, историей и дизайном, которые делают Юту уникальной. От извилистых контуров южной Юты до впечатляющего заснеженного хребта Уосатч, форма каждой буквы перекликается с видами и историями, которые можно обнаружить по всему нашему штату», — сказано в сообщении.
Отмечается, что представленная версия логотипа не является окончательной. Официальный логотип Олимпиады будет утвержден в 2029-м году — на следующий год после Летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. По расчетам организаторов, проведение второй Олимпиады в регионе обойдется в 3,9 млрд долларов, что сделает ее одной из самых бюджетных в XXI веке. Для сравнения, бюджет Игр в 2002 году составлял 3,1 млрд долларов.