Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США представили логотип зимней Олимпиады-2034

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2034 года представил логотип соревнований.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Скриншот: видео Utah 2034

Олимпиада пройдет в Солт-Лейк Сити (штат Юта, США) и его окрестностях. Город был единственным кандидатом на проведение Олимпийских игр.

«Каждая буква нового логотипа вдохновлена ландшафтом, историей и дизайном, которые делают Юту уникальной. От извилистых контуров южной Юты до впечатляющего заснеженного хребта Уосатч, форма каждой буквы перекликается с видами и историями, которые можно обнаружить по всему нашему штату», — сказано в сообщении.

Отмечается, что представленная версия логотипа не является окончательной. Официальный логотип Олимпиады будет утвержден в 2029-м году — на следующий год после Летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. По расчетам организаторов, проведение второй Олимпиады в регионе обойдется в 3,9 млрд долларов, что сделает ее одной из самых бюджетных в XXI веке. Для сравнения, бюджет Игр в 2002 году составлял 3,1 млрд долларов.