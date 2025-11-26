В США представили логотип зимней Олимпиады-2034

Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимние Олимпийские игры в 2002 году. По расчетам организаторов, проведение второй Олимпиады в регионе обойдется в 3,9 млрд долларов, что сделает ее одной из самых бюджетных в XXI веке. Для сравнения, бюджет Игр в 2002 году составлял 3,1 млрд долларов.