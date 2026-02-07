Ричмонд
День в истории: 7 февраля 2014 года открылись Олимпийские игры в Сочи

7 февраля 2014 года на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи состоялась церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр — первой зимней Олимпиады в истории России.

Игры, выбранные столицей в 2007 году на сессии МОК в Гватемале (51 голос против 47 за Пхенчхан), собрали 2859 спортсменов из 88 стран для борьбы за 98 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Церемония началась в 20:14 по московскому времени и длилась почти три часа под девизом «Сны о России», с участием 3 тысяч артистов, акробатов и спортсменов. Девочка Любовь (Лиза Темникова) пролетела над ареной, символизируя алфавит и ключевые вехи российской истории — от Байкала и Гагарина до любви. Шоу охватило эпохи: древнюю Русь с «Половецкими плясками» Бородина, царский бал, революцию, индустриализацию под музыку Свиридова и космическую эру. Не раскрылось одно из пяти колец, но это обыграли на закрытии.

Олимпийский флаг внесли легенды спорта и культуры: Фетисов, Хаматова, Гергиев, Скобликова и другие. Клятвы дали Руслан Захаров (спортсмены), Вячеслав Веденин-младший (судьи) и Анастасия Попкова (тренеры). Талисманы — Мишка, Леопард и Зайка — предстали в гигантских надувных куклах. Огонь зажгли Мария Шарапова, Елена Исинбаева, Александр Карелин, Алина Кабаева, Владислав Третьяк и Ирина Роднина, под «Жар-птицу» Стравинского. Игры открыл Владимир Путин.

Игры стали рекордными: 88 стран, дебют Доминики и Тонги, 1,1 млн проданных билетов. Россия лидировала в медальном зачете (11 золото изначально), Норвегия — 11. Стоимость — около 1,5 трлн рублей, включая инфраструктуру. Несмотря на допинговые скандалы, Олимпиада получила похвалу от МОК за логистику и наследие.

