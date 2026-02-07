День в истории: 7 февраля 2014 года открылись Олимпийские игры в Сочи

Церемония началась в 20:14 по московскому времени и длилась почти три часа под девизом «Сны о России», с участием 3 тысяч артистов, акробатов и спортсменов. Девочка Любовь (Лиза Темникова) пролетела над ареной, символизируя алфавит и ключевые вехи российской истории — от Байкала и Гагарина до любви. Шоу охватило эпохи: древнюю Русь с «Половецкими плясками» Бородина, царский бал, революцию, индустриализацию под музыку Свиридова и космическую эру. Не раскрылось одно из пяти колец, но это обыграли на закрытии.