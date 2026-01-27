Валуев объяснил, почему не будет смотреть Олимпиаду-2026

«Олимпиаду показывать в России надо. И трансляции для желающих посмотреть будут на российской платформе. Но я сам смотреть не буду, занят», — приводит слова Николая Валуева РИА Новости.
21 января министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о покупке онлайн-кинотеатром Okko прав на показ Олимпийских игр-2026, которые стартуют 6 февраля в Италии. Онлайн-платформа стала официальным вещателем соревнований на территории страны. В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году.
На данный момент девять российских спортсменов получили приглашения от МОК и подтвердили свое участие: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля.
Николай Валуев — чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009). С 2011 года он является депутатом Государственной думы Российской Федерации.