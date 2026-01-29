Ричмонд
Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду

Олимпиада в Милане пройдет с 6 по 22 февраля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Все 13 спортсменов из России приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) и согласились выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает МОК.

Фигуристы Петр Гуменник и Алелия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Последними приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

На зимнюю Олимпиаду, также как и на летнюю, недопустили российских спортсменов, выступающих в командных видах спорта.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше