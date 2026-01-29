Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду

Все 13 спортсменов из России приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) и согласились выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает МОК.
Фигуристы Петр Гуменник и Алелия Петросян, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Последними приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова и саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.
В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.
19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.
На зимнюю Олимпиаду, также как и на летнюю, недопустили российских спортсменов, выступающих в командных видах спорта.