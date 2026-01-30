В России перед зимней Олимпиадой вырос интерес к спортивной литературе

В художественной литературе выделяют любовные романы Хлои Уолш — «Зацепить 13-го», «Удержать 13-го» и «Приручить 7-го». В рейтинг также попали спортивные ромкомы Грейс Райли «Первый раунд», «Один на один» и «Хоум-ран!», в них повествуется об отношениях девушек с хоккеистом, квотербеком и бейсболистом. Топ пополнил и роман Виктории Побединской о фехтовальщице «Парадокс Севера». Интерес к жанру за год вырос на 16%.