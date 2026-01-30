В России перед зимней Олимпиадой вырос интерес к спортивной литературе

В России на кануне зимней олимпиады в Италии в 2026 году у россиян вырос интерес к спортивной литературе.
Самыми популярными у читателей стали биография боксера Майка Тайсона и произведение Станислава Купцова о первом русском чемпионе мира по шахматам «Александр Алехин. Жизнь как война». Об этом ТАСС сообщили в книжном сервисе «Кион строки».
По данным источника, интерес к спортивной литературе вырос на 17%. Сервис «Кион Строки» проанализировал, как за последние несколько лет менялся спрос на спортивную литературу.
«Основное ядро спортивной литературы — молодые девушки, а интерес растет к сегментам спортивных ромкомов и биографиям. Также был зафиксирован активный рост потребления детских спортивных книг — 87% по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Сегмент биографий показал самую активную динамику. Так, интерес публики в 2025 году вырос в четыре раза. Кроме того, возрастная группа, интересующаяся биографиями, сменилась с 18−24 лет (в 2024 году) к читателям 45−54 лет.
В художественной литературе выделяют любовные романы Хлои Уолш — «Зацепить 13-го», «Удержать 13-го» и «Приручить 7-го». В рейтинг также попали спортивные ромкомы Грейс Райли «Первый раунд», «Один на один» и «Хоум-ран!», в них повествуется об отношениях девушек с хоккеистом, квотербеком и бейсболистом. Топ пополнил и роман Виктории Побединской о фехтовальщице «Парадокс Севера». Интерес к жанру за год вырос на 16%.