Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отказался от бойкота ОИ-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что получал просьбу о поддержке бойкота Олимпиады в Италии от своего знакомого из Госдумы, но наотрез отказался, потому что осознает важность поездки для спортсменов.

«У меня есть товарищ из Госдумы, который мне звонил и просил поддержать, чтобы наши спортсмены не ехали на соревнования. Я ответил: “Вы прикалываетесь, что ли?!” Я всю жизнь спортсмен. Мне повезло поучаствовать в четырех Олимпиадах, а кому-то туда попасть невозможно. Обязательно надо ехать. Даже в нейтральном статусе. Все знают, откуда мы и за кого выступаем», — заявил Плющенко в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Получили приглашение для выступления на Играх 13 российских спортсменов. Они примут участие как нейтральные атлеты, без гимна и флага. Одними из главных претендентов на медали будут фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше