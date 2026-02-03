Плющенко рассказал, как его просили поддержать бойкот Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что получал просьбу о поддержке бойкота Олимпиады в Италии от своего знакомого из Госдумы, но наотрез отказался, потому что осознает важность поездки для спортсменов.
«У меня есть товарищ из Госдумы, который мне звонил и просил поддержать, чтобы наши спортсмены не ехали на соревнования. Я ответил: “Вы прикалываетесь, что ли?!” Я всю жизнь спортсмен. Мне повезло поучаствовать в четырех Олимпиадах, а кому-то туда попасть невозможно. Обязательно надо ехать. Даже в нейтральном статусе. Все знают, откуда мы и за кого выступаем», — заявил Плющенко в интервью «Спорт-Экспресс».
Напомним, Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Получили приглашение для выступления на Играх 13 российских спортсменов. Они примут участие как нейтральные атлеты, без гимна и флага. Одними из главных претендентов на медали будут фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.