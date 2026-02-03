Известны самые востребованные виды спорта на Олимпиаде-2026

Самыми популярными видами спорта среди болельщиков Олимпиады-2026 стали хоккей с шайбой, следом биатлон и лыжи.
По состоянию на 3 февраля было раскуплено 75% билетов (около 1,2 миллиона) на соревнования в рамках предстоящих Олимпийских игр — 2026.
Церемония открытия Игр состоится 6 февраля. Многие типы билетов все еще доступны и будут продаваться даже после начала соревнований. Организаторы также запустили акцию «два билета по цене одного» на первые несколько дней соревнований перед церемонией открытия.
Всего на олимпиаде будут представлены соревнования в 16 дисциплинах, включая новую для Олимпиады дисциплину — ски-альпинизм. Конкретно в ски-альпинизме разыграют три комплекта наград — спринты и смешанная эстафета — на территории горнолыжного центра «Стельвио» в коммуне Бормио. Среди россиян есть спортсмен, который выступит в этом виде спорта — Никита Филиппов.
Ски-альпинизм (скимо) — новый вид спорта сам по себе, хотя его предшественник — соревнования военных патрулей — был в программе Олимпиады еще в 1924 году.