Известны самые востребованные виды спорта на Олимпиаде-2026

Всего на олимпиаде будут представлены соревнования в 16 дисциплинах, включая новую для Олимпиады дисциплину — ски-альпинизм. Конкретно в ски-альпинизме разыграют три комплекта наград — спринты и смешанная эстафета — на территории горнолыжного центра «Стельвио» в коммуне Бормио. Среди россиян есть спортсмен, который выступит в этом виде спорта — Никита Филиппов.