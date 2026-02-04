Швейцария является единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038

Об этом на сессии МОК заявил председатель комиссии по определению хозяев зимних Игр Карл Штосс. Он отметил, что утвердить Швейцарию в качестве страны-хозяйки Олимпиады 2038 года планируется на сессии МОК в апреле 2027 года. Для этого правительство и парламент Швейцарии в течение 2026 года должны будут согласовать финансирование Олимпиады.
Штосс отметил, что если текущий диалог не приведет к согласованию организационных вопросов, то МОК начнет вести переговоры с другими странами, желающими принять Игры. Концепция Олимпиады 2038 года предполагает проведение соревнований в трех кластерах, центрами которых будут Люцерн, Санкт-Мориц и Лозанна.
XXV зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Зимние Олимпийские игры 2030 года примут Французские Альпы, в 2034 году Игры пройдут в американском городе Солт-Лейк-Сити.
Швейцария дважды принимала Олимпийские игры — в 1928 и 1948 годах.