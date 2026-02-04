Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария является единственным кандидатом на зимнюю Олимпиаду-2038

Швейцария ведет «привилегированный диалог» с МОК о проведении зимних Игр 2038 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Об этом на сессии МОК заявил председатель комиссии по определению хозяев зимних Игр Карл Штосс. Он отметил, что утвердить Швейцарию в качестве страны-хозяйки Олимпиады 2038 года планируется на сессии МОК в апреле 2027 года. Для этого правительство и парламент Швейцарии в течение 2026 года должны будут согласовать финансирование Олимпиады.

Штосс отметил, что если текущий диалог не приведет к согласованию организационных вопросов, то МОК начнет вести переговоры с другими странами, желающими принять Игры. Концепция Олимпиады 2038 года предполагает проведение соревнований в трех кластерах, центрами которых будут Люцерн, Санкт-Мориц и Лозанна.

XXV зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Зимние Олимпийские игры 2030 года примут Французские Альпы, в 2034 году Игры пройдут в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Швейцария дважды принимала Олимпийские игры — в 1928 и 1948 годах.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше