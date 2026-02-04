Ричмонд
МОК рассматривает перенос сроков Олимпиады

Олимпийский комитет может перенести сроки Олимпиады.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает возможность переноса зимних Олимпийских игр на более ранние сроки из-за влияния потепления климата на зимние виды спорта. Об этом сообщил председатель комиссии МОК Карла Штосса.

«Возможно, мы также обсуждаем, чтобы проводить зимние Олимпийские игры немного раньше — в январе, потому что это имеет последствия и для Паралимпиады», — заявил Штосс Assiciated Press.

Он отметил, что Паралимпиада, запланированная на 6—15 марта в Италии — это очень поздно, потому что будет таять снег.

В качестве альтернативы рассматривается схема, при которой основные Игры пройдут в январе, а Паралимпиада — в феврале.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В предстоящей Олимпиаде участие примут 13 российских спортсменов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше