МОК рассматривает перенос сроков Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает возможность переноса зимних Олимпийских игр на более ранние сроки из-за влияния потепления климата на зимние виды спорта. Об этом сообщил председатель комиссии МОК Карла Штосса.
«Возможно, мы также обсуждаем, чтобы проводить зимние Олимпийские игры немного раньше — в январе, потому что это имеет последствия и для Паралимпиады», — заявил Штосс Assiciated Press.
Он отметил, что Паралимпиада, запланированная на
В качестве альтернативы рассматривается схема, при которой основные Игры пройдут в январе, а Паралимпиада — в феврале.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В предстоящей Олимпиаде участие примут 13 российских спортсменов.