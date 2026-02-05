Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BВС обвинила 4-х атлетов из России в нарушении нейтральности перед ОИ

Гуменник, Непряева, Коржова и Коростелев — нарушители принципов нейтральности, по мнению ВВС.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Британская корпорация ВВС опубликовала статью о российских спортсменах, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии.

В материале были выделены четыре спортсмена из России, которые по мнению британских журналистов, нарушают принцип нейтральности перед Олимпиадой. Это Петр Гуменни, конькобежка Ксения Коржова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Конкретных примеров в материале приведено не было.

Британские журналисты упомянули о лайках в соцсетях постов, в которых якобы содержится информация в поддержку СВО, подготовке Непряевой к соревнованиям в Крыму, а также работе Гуменника под руководством Ильи Авербуха.

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Международный комитет (МОК) создал специальную комиссию по проверке атлетов на нейтральность. Все 13 россиян, которые выступят на ОИ-2026, эту проверку успешно прошли, получили официальные приглашения на Олимпиаду, а также выступали на международных соревнованиях в сезоне-2025/2026.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше