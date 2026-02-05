BВС обвинила 4-х атлетов из России в нарушении нейтральности перед ОИ

Британская корпорация ВВС опубликовала статью о российских спортсменах, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии.
В материале были выделены четыре спортсмена из России, которые по мнению британских журналистов, нарушают принцип нейтральности перед Олимпиадой. Это Петр Гуменни, конькобежка Ксения Коржова, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Конкретных примеров в материале приведено не было.
Британские журналисты упомянули о лайках в соцсетях постов, в которых якобы содержится информация в поддержку СВО, подготовке Непряевой к соревнованиям в Крыму, а также работе Гуменника под руководством Ильи Авербуха.
Российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Международный комитет (МОК) создал специальную комиссию по проверке атлетов на нейтральность. Все 13 россиян, которые выступят на ОИ-2026, эту проверку успешно прошли, получили официальные приглашения на Олимпиаду, а также выступали на международных соревнованиях в сезоне-2025/2026.