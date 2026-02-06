На Игры в Милане на данный момент потрачено $6,1 млрд

На текущий момент бюджет сформирован из двух источников: $4,1 млрд — государственные инвестиции в инфраструктуру, $2 млрд — частные средства на организацию и проведение Игр. Но это не окончательная цифра: отсутствие ряда расходных статей неизбежно приведет к увеличению итоговой суммы.
Для сравнения по данным Council on Foreign Relations, на Игры 2018 года в корейском Пхенчхане было потрачено $3,4 млрд, а на Олимпиаду в Пекине — $ 8,7 млрд. Лидеромм по затратам с большим отрывом является Олимпиада 2014 года в Сочи. На игры было потрачено $28,9 млрд. Отмечается, что затраты включают операционные и строительные расходы. Они также не включают более широкие капитальные затраты (например, инвестиции в городскую и транспортную инфраструктуру).
Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.