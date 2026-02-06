На Игры в Милане на данный момент потрачено $6,1 млрд

Для сравнения по данным Council on Foreign Relations, на Игры 2018 года в корейском Пхенчхане было потрачено $3,4 млрд, а на Олимпиаду в Пекине — $ 8,7 млрд. Лидеромм по затратам с большим отрывом является Олимпиада 2014 года в Сочи. На игры было потрачено $28,9 млрд. Отмечается, что затраты включают операционные и строительные расходы. Они также не включают более широкие капитальные затраты (например, инвестиции в городскую и транспортную инфраструктуру).