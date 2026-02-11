Министр спорта заступился за россиян в нейтральном статусе

«Бомжами даже называли наших спортсменов, некоторые функционеры. Где они? На пенсии. Другие называли иноагентами тех, кто едет на международные старты. Вопреки всему, под давлением. через тернии, через суды едут ребята, привозят золото в Россию. Они паспорт не кидали свой на стол, понимаете, как некоторые. Я обращаю внимание всегда общественности, которые там негодуют по поводу наших спортсменов, кто едет, в том числе под нейтральным флагом. Они от гимна и флага не отказывались. Они выиграли. Весь мир знает, что это русские. Привезли домой медали. Другое дело, когда спортсмен меняет гражданство», — сказал Дегтярев в программе «Центральный канал».