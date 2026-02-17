В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады.

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko заявил, что изначальные прогнозы по просмотрам не оправдались, потому что россияне стабильно часто смотрят Олимпиаду даже в тех дисциплинах, в которых не участвуют спортсмены из России.
«Аудитория в онлайне умеет смотреть по-современному… Мы в этом году прогнозировали точечное смотрение Олимпиады. Условно говоря, мы все понимаем, что это открытие будут смотреть, фигурное катание будут смотреть и так далее. Ничего подобного. Наши эти прогнозы не оправдались. Смотрят все», — сказал Гордеев в ходе форума CSTB PRO MEDIA 2026 в Москве.
Согласно аналитике, крупные международные соревнования продолжают привлекать массовую аудиторию, несмотря на изменения в медиапотреблении. При этом онлайн-формат дает возможность смотреть значительно больше трансляций и дисциплин по сравнению с традиционным телевидением.
По словам продюсера, если ранее интерес зрителей во многом носил точечный характер и концентрировался вокруг отдельных событий, то современные цифровые сервисы обеспечивают более широкий охват контента. По его оценке, аудитория активно использует такую возможность.
Зимние Олимпийские игры 2026 года в России эксклюзивно транслируются на платформе Okko.