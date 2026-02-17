В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады.

«Аудитория в онлайне умеет смотреть по-современному… Мы в этом году прогнозировали точечное смотрение Олимпиады. Условно говоря, мы все понимаем, что это открытие будут смотреть, фигурное катание будут смотреть и так далее. Ничего подобного. Наши эти прогнозы не оправдались. Смотрят все», — сказал Гордеев в ходе форума CSTB PRO MEDIA 2026 в Москве.