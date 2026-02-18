В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов

Ранее газета La Stampa сообщила, что всего за три дня был израсходован весь запас из 10 000 бесплатных презервативов. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил журналистам, что нехватка может быть связана с Днем святого Валентина, который отмечался 14 февраля. Из-за нехватки этих средств контрацепции с олимпийской символикой, их начали перепродавать в интернете по цене 125 долларов (9500 рублей) за штуку, сообщает Daily Express.