В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов

Представитель МОК дал комментарий USA Today, в котором отметил важность пополнения запасов презервативов для спортсменов.
«МОК тесно сотрудничает с организационным комитетом Олимпийских игр 2026 года для поддержки психического и физического здоровья спортсменов, включая поддержку услуг в области сексуального здоровья», — цитирует источник слова представителя МОК.
Ранее газета La Stampa сообщила, что всего за три дня был израсходован весь запас из 10 000 бесплатных презервативов. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил журналистам, что нехватка может быть связана с Днем святого Валентина, который отмечался 14 февраля. Из-за нехватки этих средств контрацепции с олимпийской символикой, их начали перепродавать в интернете по цене 125 долларов (9500 рублей) за штуку, сообщает Daily Express.
Традиция зародилась в Сеуле-1988, когда МОК впервые раздал презервативы спортсменам. Это кампания по профилактике заболеваний, передающихся половым путем. Рекордное количество контрацептивов было заготовлено на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро — тогда для атлетов подготовили 450 тысяч штук.
Олимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина‑д’Ампеццо и завершатся 22 февраля.