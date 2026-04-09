День в истории спорта: 9 апреля 2014 года впервые отметили Международный день чистого спорта

Этот день стал символом честной борьбы, отказа от допинга и напоминанием о том, что спортивный результат должен достигаться только за счет труда, таланта и дисциплины. В России к инициативе подключились РУСАДА и профильные федерации, сделав акцент на просвещении спортсменов, тренеров и болельщиков.
Идея праздника родилась в 2013 году, когда антидопинговое движение искало новые форматы для популяризации принципов чистого спорта. Уже через год акция получила международный статус и быстро стала ежегодной традицией. В разных странах к ней присоединялись федерации, национальные антидопинговые организации и спортивные клубы, проводя образовательные кампании, лекции и флешмобы в поддержку честной игры.
Смысл этой даты выходит далеко за рамки одного дня в календаре. Международный день чистого спорта напоминает, что допинг разрушает не только здоровье спортсмена, но и доверие к соревнованиям, ставит под сомнение справедливость побед и подрывает саму идею спорта. Поэтому акция адресована не только профессионалам, но и юным атлетам, для которых честная конкуренция должна становиться нормой с первых шагов в спорте.
Со временем 9 апреля превратилось в важную просветительскую дату, объединяющую антидопинговые организации, национальные комитеты и спортивные школы по всему миру. Для многих федераций это не просто формальный повод отметить календарный день, а возможность еще раз напомнить: настоящий спорт начинается там, где есть уважение к сопернику, правилам и себе самому.