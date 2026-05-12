Роналду, Болт и Фелпс: пищевые привычки, в которые сложно поверить

Рацион Майкла Фелпса в свое время стал почти такой же легендой, как и его олимпийские медали. Во время пика карьеры пловец мог потреблять около 12 тысяч калорий в день — это в несколько раз больше нормы обычного человека. Когда в одном из американских шоу попытались показать его дневное меню целиком, еды оказалось так много, что она едва поместилась на столе.