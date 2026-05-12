Роналду, Болт и Фелпс: пищевые привычки, в которые сложно поверить

Питание в спорте напрямую связано с нагрузками: оно помогает восстанавливаться, держать форму и выдерживать тренировки, которые обычному человеку сложно представить. Но у чемпионов нет одной универсальной системы питания, каждый придерживается своих правил. В этой подборке — привычки известных спортсменов, которые показывают, как по-разному может выглядеть путь к рекордам.
Криштиану Роналду: шесть приемов пищи и отказ от газировки
Криштиану Роналду давно стал символом спортивной дисциплины — и дело не только в тренировках. Футболист много лет придерживается строгого режима питания: ест небольшими порциями примерно каждые два часа, а основу его рациона составляют белок, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Большую часть еды для него готовят на гриле или в духовке без лишнего масла.
Даже любимое блюдо Роналду довольно «спортивное» — бакаляу, португальская треска с луком и картофелем. Из напитков он выбирает воду и натуральные соки, алкоголь и газировка у футболиста под запретом уже много лет.
Одна из самых известных историй, связанных с его привычками, произошла на чемпионате Европы. Во время пресс-конференции Роналду демонстративно убрал со стола бутылки Coca-Cola и показал вместо них воду. Видео моментально разлетелось по соцсетям, а поступок футболиста обсуждали даже люди, далекие от спорта.
При этом сам Роналду признавался, что в начале карьеры все было не так идеально. После перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году молодой футболист быстро пристрастился к классическому английскому фастфуду — чипсам с рыбой. Но со временем дисциплина стала частью его имиджа. Когда Роналду вернулся в «Манчестер» спустя годы, партнеры по команде рассказывали, что рядом с ним уже становится стыдно есть десерты и сладкое в клубной столовой.
Майкл Фелпс: рацион на 12 тысяч калорий в день
Рацион Майкла Фелпса в свое время стал почти такой же легендой, как и его олимпийские медали. Во время пика карьеры пловец мог потреблять около 12 тысяч калорий в день — это в несколько раз больше нормы обычного человека. Когда в одном из американских шоу попытались показать его дневное меню целиком, еды оказалось так много, что она едва поместилась на столе.
Такой режим был связан с колоссальными нагрузками. Фелпс тренировался больше шести часов в день, совмещал бассейн и силовые упражнения, а за неделю проплывал более 80 километров. Организм тратил огромное количество энергии, поэтому спортсмену приходилось буквально постоянно есть.
Меню Фелпса выглядело как сон любого студента после сессии. На завтрак — омлет из пяти яиц, сэндвичи с жареными яйцами, овсянка, шоколадные блинчики, тосты и несколько чашек кофе. На ужин — большая пицца и почти полкилограмма пасты. При этом сам спортсмен спокойно сжигал все это на тренировках.
Еще один важный момент — быстрый обмен веществ. Даже с таким рационом Фелпс оставался в форме, потому что его режим жизни больше напоминал бесконечный спортивный марафон. Для обычного человека такая система закончилась бы скорее больничным, чем олимпийским золотом.
Усэйн Болт: тысяча наггетсов во время Олимпиады
Во время Олимпиады в Пекине Усэйн Болт неожиданно прославился не только рекордами на беговой дорожке, но и своим рационом. Ямайский спринтер никак не мог привыкнуть к местной еде и в итоге почти полностью перешел на фастфуд из олимпийского «Макдоналдса».
По воспоминаниям самого Болта, за время Игр он съел около тысячи наггетсов — примерно по сто штук в день. Иногда к ним добавлялись картошка фри и яблочные пирожки. История быстро разлетелась по мировым СМИ: сложно было поверить, что человек с таким меню мог установить мировой рекорд.
Сам Болт объяснял все довольно просто: наггетсы казались ему более безопасным вариантом, потому что вкус был привычным и понятным. Перед стартами он не хотел рисковать желудком из-за незнакомой еды, поэтому выбрал максимально предсказуемый вариант питания.
Самое забавное, что фастфуд не помешал спортсмену выиграть три золотые медали и стать главным героем Олимпиады. История Болта до сих пор остается одной из самых странных — особенно на фоне строгих диет других чемпионов.