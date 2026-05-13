Дегтярев рассказал о том, что французы восхищаются Путиным

«Предстоит поездка в Париж, в ЮНЕСКО, на заседание рабочей группы Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Всегда использую такие поездки и для встреч со спортивными функционерами. Кстати, не первый раз отмечаю, что простые французы и многие другие европейцы относятся к русским очень хорошо, и особенно к нашему президенту. Куда ни зайдешь: “О, Россия! Путин! Нам бы такого”. Это мое наблюдение из прошлой командировки во Францию. Уверен, за прошедшее время это только усилилось», — сказал Дегтярев.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года было принято решение о допуске атлетов из этих стран в нейтральном статусе для участия в индивидуальных соревнованиях.
В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов для участия в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.