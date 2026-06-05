Дегтярев заявил, что допинговой программы в Сочи-2014 не было

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что утверждения о существовании в стране государственной допинговой программы не соответствуют действительности.
Напомним, в 2016 году бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), в интервью The New York Times рассказал о действовавшей на Олимпиаде в Сочи системе, направленной на обеспечение доминирования российских спортсменов на домашних Играх.
Его свидетельства легли в основу доклада Ричарда Макларена. Впоследствии сборная России выступила на летней Олимпиаде 2016 года в сокращенном составе, а на зимних Играх 2018 года участвовала под нейтральным флагом.
«С допингом вообще история интересная. Если помните, все атаки начались после Сочи, в 2015 году. Однозначно могу заверить всех, что никакой государственной программы не было. Это ересь, выдумки и так далее. Но случаи употребления были, как и во всех странах, но за них несет ответственность атлет. И все, кто были уличены, были наказаны, медали отобраны и результаты аннулированы. Где-то справедливо, где-то, может, политически как-то мотивировано», — заявил Дегтярев на ПМЭФ.