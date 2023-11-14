Мануэль Нойер женился на 23-летней гандболистке

Источник: Соцсети

Избранницей Мануэля Нойера стала Аника Биссель, выступающая за баварский гандбольный клуб «Регенсбург».

Нойер и Биссель состояли в отношениях на протяжении трех лет. Свадьба спортсменов не была публичным мероприятием и прошла в тесном семейном кругу. Аника сменила фамилию в профиле в соцсетях. Сообщается, что супружеская пара в скором времени ждет появления на свет ребенка.

C 2017 по 2020 год Мануэль Нойер был женат на Нине Вайсс, занимающейся конным спортом.