Рекордсменка мира Мирослав принесла Польше первое золото на ОИ

Напомним, что спортивное скалолазание дебютировало на Играх в Токио. Тогда на Олимпиаде были объединены в одно многоборье три дисциплины: лазание на трудность, боулдеринг и лазание на скорость. Первой олимпийской чемпионкой по скалолазанию стала представительница Словении Янья Гарнбрет.