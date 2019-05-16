Как собраться на рыбалку и не облажаться

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Чтобы все было в идеальном порядке, и вы точно знали, где что лежит.

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Чтобы не волноваться за сохранность своих вещей.

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Чтобы не отвлекаться на комаров в самый ответственный момент.

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Чтобы не таскать с собой зонт. Ну, правда, какой зонт на рыбалке?

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Чтобы ваши вещи оставались сухими в любую погоду.

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Чтобы довезти рыбу до дома живой и свежей.

Что пишут те, кто уже купил: «Сумка отличная! Брал для перевозки пойманной рыбы, чтобы в машине было чисто. Можно и малька летом в лодке, и с аэратором возить к кружкам и поставухам. Материал сумки плотный и прочный, проверил на герметичность — всё хорошо! Советую к покупке!».

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Чтобы не искать в траве крючки и блесны. И чтобы быть как Анатолий Вассерман.

Что пишут те, кто уже купил: «Отличная жилетка для лета, качественно сшита, материал прочный. На мои габариты подошло прекрасно и по длине, и по ширине. Продавец предупредительный и ответственный, сразу после заказа запросил мои размеры, рост и вес, писал мне, что, может быть, жилетка будет мала, но попался отзыв от покупателя с такими же габаритами, как у меня, и все подошло отлично».

Липгрип Узнать больше

Чтобы было удобно доставать улов. Да и весы настоящему рыбаку никогда не помешают.

Что пишут те, кто уже купил: «Доставка 16 дней, упаковка — коробочка картонная, шнур, в пупырке. В целом, по качеству вопросов нет, вроде бы все хорошо. Шнур крепкий, застежки хорошие, лип тоже нормальный. Весы немного врут, а так буду заказывать здесь ещё».

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Чтобы рыба к вам выстраивалась в очередь.

Что пишут те, кто уже купил: «Посылка шла почти 2 месяца и не отслеживалась. Но силикон хороший, воняет крабом и весь в масле. Заказывать стоит».

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Чтобы не перекапывать весь огород в поисках приманки.

Что пишут те, кто уже купил: «Дошло быстро. Червяки склизкие и с запахом».

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Чтобы, если «не клюет», понимать, а есть ли тут вообще рыба?

Что пишут те, кто уже купил: «Камера огонь. Рыбаки завидуют, даже те, у кого за 20 тысяч камеры. Каждую рыбалку скидываю ссылку, все видно хорошо».

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Чтобы защитить глаза от солнечных бликов на воде и чтобы не таскать с собой бинокль.

Что пишут те, кто уже купил: «Очки пришли очень быстро, заслуживают оценки «пять звезд».

Чтобы не искать по всему рюкзаку или сумке завалившийся куда-то кусочек пластыря.

Что пишут те, кто уже купил: «Сумки сшиты средне, но свои функции успешно выполняют, особенно за 100 рублей — супер! Всем рекомендую!».

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Чтобы с комфортом и сухо сидеть где угодно.

Что пишет те, кто уже купил: «Этот коврик — лучший из нескольких заказанных мною вариантов в этом магазине. Качество хорошее».

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Чтобы уходить на рыбалку на целый день и не волноваться, что взятые с собой бутерброды испортятся.

Что пишут те, кто уже купил: «Качество очень высокое, даже не ожидал. Швы ровные, пошито аккуратно, материалы — всё как в описании. Даже придраться не к чему. Боковые кармашки подрезиненные, спокойно влезает литровая бутылка. 16 литров, ну, это не много, но и не мало. Пикник на двоих в самый раз».

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Чтобы не поймать солнечный удар, увлекшись рыбалкой.

Что пишут те, кто уже купил: «Панамка супер, все как я и искал. Легкая, мягонькая, ткань хэбэшка. По бокам сетка — чтоб голова проветривалась. Снизу шнурок из кожзама, чтоб не слетала. На природу — самое то. Доставка — месяц до Москвы».

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У вас же есть друг-рыбак?

Что пишут те, кто уже купил: «Доставка меньше месяца, описанию соответствует. Взял как прикольный подарок знакомым рыболовам, есть видео, где на нее даже рыба ловится. Спасибо большое продавцу».