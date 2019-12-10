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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира по шахматам близок к лидерству в фэнтези по АПЛ

Магнус Карлсен хочет быть первым везде.

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Источник: AFP 2019

Газета The Guardian сообщила о необычном увлечении лучшего гроссмейстера мира Магнуса Карлсена. Норвежский шахматист уже несколько лет играет в фэнтези на официальном сайте английской премьер-лиге.

Как выяснилось, после результатов матчей в прошедшие выходные Карлсен близок к тому, чтобы возглавить общий зачет среди 7 миллионов участников. Команда Магнуса под названием Kjell Ankedal занимает сейчас 4-е место.

Карлсен известен как болельщик «Реала». Кроме того, он, как и большинство норвежцев, пристально следит за чемпионатом Англии.

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Сам чемпион мира по шахматам объясняет свой успех в фэнтези удачей, но по словам норвежского журналиста Тарьея Свенсена, Карлсен прекрасно знает игроков АПЛ и пользуется статистикой компании Opta.

«Футбольный фэнтези похож на шахматы: здесь большую роль играют планирование и стратегия. Карлсену к тому же помогает его феноменальная память», — сообщил Свенсен.

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Илья Андреев

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