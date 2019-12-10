Чемпион мира по шахматам близок к лидерству в фэнтези по АПЛ

Газета The Guardian сообщила о необычном увлечении лучшего гроссмейстера мира Магнуса Карлсена. Норвежский шахматист уже несколько лет играет в фэнтези на официальном сайте английской премьер-лиге.



Как выяснилось, после результатов матчей в прошедшие выходные Карлсен близок к тому, чтобы возглавить общий зачет среди 7 миллионов участников. Команда Магнуса под названием Kjell Ankedal занимает сейчас 4-е место.



Карлсен известен как болельщик «Реала». Кроме того, он, как и большинство норвежцев, пристально следит за чемпионатом Англии.