Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 10 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 10 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменен
Также UFC отменил другие ближайшие турниры.
Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев перечислил 80 миллионов рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки, который собирает средства на борьбу с коронавирусом.
Сам Рыболовлев родился в Перми, работал в городе врачом в реанимации, а потом занялся бизнесом. С 2011 года бизнесмен живет в Монако, где приобрел местный футбольный клуб.
Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что проведение Игр в Японии может оказаться под угрозой и в следующем году.
Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на следующий год.
«Сейчас мы можем только усердно работать над подготовкой к Олимпиаде в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть кризис коронавируса», — сказал Муто.
Анна Кастерова, жена российского хоккеиста «Питтсбург» Евгения Малкина, показала в инстаграме результаты теста на коронавирус всей семьи, которые оказались отрицательными.
«Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала Анна.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может лишиться половины зарплаты
Футболисты, чей оклад составляет от 10 до 20 тысяч евро в месяц, могут потерять 20% от зарплаты. Игроки с зарплатами до 50 тысяч евро потеряют 40%.
Неймар — один из самых высокооплачиваемых футболистов мира.