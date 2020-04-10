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20:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 10 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 673 423 +136 444
Скончалось101 526 +8 101
Выздоровело371 637 +25 261
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:14 MSK, 10.04
Источник: AP 2020

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что центральным боем турнира, который должен был пройти в США, станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Несколько дней назад Джастин Гэтжи заменил Нурмагомедова, который не смог из-за коронавируса покинуть Россию и прилететь на бой.

Также UFC отменил другие ближайшие турниры.

Владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю

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Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев перечислил 80 миллионов рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки, который собирает средства на борьбу с коронавирусом.

Сам Рыболовлев родился в Перми, работал в городе врачом в реанимации, а потом занялся бизнесом. С 2011 года бизнесмен живет в Монако, где приобрел местный футбольный клуб.

Коронавирус может повлиять на проведение Олимпиады и в следующем году

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что проведение Игр в Японии может оказаться под угрозой и в следующем году.

Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на следующий год.

«Сейчас мы можем только усердно работать над подготовкой к Олимпиаде в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть кризис коронавируса», — сказал Муто.

Семья Малкина сдала отрицательные тесты на коронавирус

Анна Кастерова, жена российского хоккеиста «Питтсбург» Евгения Малкина, показала в инстаграме результаты теста на коронавирус всей семьи, которые оказались отрицательными.

«Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала Анна.

Неймара собрались лишить половины зарплаты

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может лишиться половины зарплаты из-за пандемии коронавируса. Это же грозит и другим футболистам чемпионата Франции, чья зарплата превышает 100 тысяч евро в месяц.

Футболисты, чей оклад составляет от 10 до 20 тысяч евро в месяц, могут потерять 20% от зарплаты. Игроки с зарплатами до 50 тысяч евро потеряют 40%.

Неймар — один из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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