Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 апреля

Источник: AP 2020

Турнир UFC 249, который был запланирован на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что центральным боем турнира, который должен был пройти в США, станет поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Несколько дней назад Джастин Гэтжи заменил Нурмагомедова, который не смог из-за коронавируса покинуть Россию и прилететь на бой.

Также UFC отменил другие ближайшие турниры.

Владелец «Монако» пожертвовал 80 миллионов рублей Пермскому краю

Что полезно знать Если сидишь дома

Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев перечислил 80 миллионов рублей в Пермский краевой фонд социальной поддержки, который собирает средства на борьбу с коронавирусом.

Сам Рыболовлев родился в Перми, работал в городе врачом в реанимации, а потом занялся бизнесом. С 2011 года бизнесмен живет в Монако, где приобрел местный футбольный клуб.

Коронавирус может повлиять на проведение Олимпиады и в следующем году

Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто заявил, что проведение Игр в Японии может оказаться под угрозой и в следующем году.

Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на следующий год.

«Сейчас мы можем только усердно работать над подготовкой к Олимпиаде в 2021 году. Мы искренне надеемся, что в следующем году человечество сможет преодолеть кризис коронавируса», — сказал Муто.

Анна Кастерова, жена российского хоккеиста «Питтсбург» Евгения Малкина, показала в инстаграме результаты теста на коронавирус всей семьи, которые оказались отрицательными.

«Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство!» — написала Анна.

Неймара собрались лишить половины зарплаты

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может лишиться половины зарплаты из-за пандемии коронавируса. Это же грозит и другим футболистам чемпионата Франции, чья зарплата превышает 100 тысяч евро в месяц.

Футболисты, чей оклад составляет от 10 до 20 тысяч евро в месяц, могут потерять 20% от зарплаты. Игроки с зарплатами до 50 тысяч евро потеряют 40%.