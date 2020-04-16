Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 16 апреля

Источник: AFP 2020

В Италии планируют возобновить сезон в конце мая

Футбольный сезон в Италии может быть возобновлен в конце мая матчами ½ финала Кубка страны «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан». Это должно дать другим командам больше времени на подготовку к возобновлению чемпионата Италии.

Предполагается, что матчи Кубка пройдут 27 и 28 мая. Чемпионат возобновится 31 мая и завершится 2 августа.

Италия — один из эпицентров пандемии коронавируса. К утру 16 апреля в стране было 165 155 заболевших и 21 645 погибших.

Что полезно знать Если сидишь дома

Китайский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Юй Ханьчао нарушил правила карантина и был уволен из клуба.

Футболиста выгнали из команды после того, как он был задержан полицией за манипуляцию с номером на своем автомобиле. Спортсмен поменял буквы в номере, чтобы избежать штрафа за нарушение карантина.

Ханьчао покинул «Гуанчжоу Эвергранд» после шести сезонов в составе китайского клуба.

В Японии отменено ледовое шоу с участием Медведевой

Шоу в Японии Prism on Ice (Sailor Moon), в котором должна была выступить двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, отменено.

Шоу должно было пройти в городе Иокогама с 5 по 7 июня.

В числе участников также значились Сатоко Мияхара, Мирай Нагасу, Алисса Чизни, Бекки Бересвилл, Эндрю Поже, Джейсон Браун, Такахито Мура, Дилан Москович.

Экс-футболист «Рубина» вылечился от коронавируса

Бывший игрок казанского «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса. Об этом заявил сам футболист, в настоящий момент выступающий за испанский «Эльче».

«Я выздоровел, чувствую себя на 100%, но я до сих пор не представляю, где я заразился. Я понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте все будем соблюдать правила», — сказал Жонатас.

Чемпионат Франции не возобновится до сентября

Первенство Франции по футболу приостановлено минимум до осени. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Окончательное решение, как ожидается, будет принято в конце апреля.