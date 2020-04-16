Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 16 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 16 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 16 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Футбольный сезон в Италии может быть возобновлен в конце мая матчами ½ финала Кубка страны «Наполи» — «Интер» и «Ювентус» — «Милан». Это должно дать другим командам больше времени на подготовку к возобновлению чемпионата Италии.
Предполагается, что матчи Кубка пройдут 27 и 28 мая. Чемпионат возобновится 31 мая и завершится 2 августа.
Италия — один из эпицентров пандемии коронавируса. К утру 16 апреля в стране было 165 155 заболевших и 21 645 погибших.
Китайский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Юй Ханьчао нарушил правила карантина и был уволен из клуба.
Футболиста выгнали из команды после того, как он был задержан полицией за манипуляцию с номером на своем автомобиле. Спортсмен поменял буквы в номере, чтобы избежать штрафа за нарушение карантина.
Ханьчао покинул «Гуанчжоу Эвергранд» после шести сезонов в составе китайского клуба.
Шоу в Японии Prism on Ice (Sailor Moon), в котором должна была выступить двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, отменено.
Шоу должно было пройти в городе Иокогама с 5 по 7 июня.
В числе участников также значились Сатоко Мияхара, Мирай Нагасу, Алисса Чизни, Бекки Бересвилл, Эндрю Поже, Джейсон Браун, Такахито Мура, Дилан Москович.
Бывший игрок казанского «Рубина» Жонатас вылечился от коронавируса. Об этом заявил сам футболист, в настоящий момент выступающий за испанский «Эльче».
«Я выздоровел, чувствую себя на 100%, но я до сих пор не представляю, где я заразился. Я понял, что коронавирус нельзя недооценивать. Здоровье и безопасность являются абсолютным приоритетом, поэтому давайте все будем соблюдать правила», — сказал Жонатас.
Первенство Франции по футболу приостановлено минимум до осени. Об этом сообщила
Чемпионат Франции был приостановлен 13 марта.