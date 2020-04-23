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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Французские каскадеры нанесли удар по коронавирусу (видео)

Очень бодрый ролик.

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Источник: AFP 2020

Французская школа каскадеров (Campus Univers Cascades) представила свой вариант борьбы с коронавирусом. Преподаватели и ученики показали свое мастерство, находясь на домашнем карантине.

Каждый каскадер записал на видео, как «получает» удар от соперника и «бьет» в ответ — получилось довольно реалистично. В челлендже поучаствовали и дети с собаками. Не забыли каскадеры и про приметы новой эпохи — санитайзер и туалетную бумагу.

Во время загрузки произошла ошибка.

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