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21:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Кристина Середина выиграла «Домашнюю суперлигу» по берпи

Четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина стала победительницей дивизиона «Красота» в «Домашней суперлиге».

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В «Домашней суперлиге» известные российские спортсмены соревнуются в выполнении берпи. Соревнования проходят в мужском дивизионе «Сила» и женском «Красота». Победитель определяется по количеству берпи, выполненных в течение минуты. Судьей выступает главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Накануне в дивизионе «Сила» победу одержал Мурад Нухкадиев, который за минуту выполнил 41 берпи.

Среди женщин результаты оказались следующими:

  • Кристина Середина, четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 — 43 повторения,
  • Наталья Соболева, серебряный призер чемпионата мира по сноуборду — 42,
  • Юлия Канакина, призер этапов Кубка мира по скелетону — 42,
  • Валерия Коблова, серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе — 42,
  • Анна Щербакова, серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию — 42,
  • Галина Габисова, четырехкратная чемпионка России по гандболу — 39,
  • Дарья Непряева, участница зимних ЮОИ в лыжных гонках — 33,
  • Наталья Непряева, бронзовый призер Олимпийских игр в лыжных гонках — 32,
  • Екатерина Лаврентьева, четырехкратная чемпионка мира по натурбану — 31,
  • Дарья Пилипенко, бронзовый призер Кубка мира по волейболу — 30,
  • Александра Солдатова, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике — 30,
  • Катерина Кейру, бронзовый призер ЮЧЕ по баскетболу — 26.

Посмотреть запись соревнований женского дивизиона вы можете здесь.

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