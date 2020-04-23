Кристина Середина выиграла «Домашнюю суперлигу» по берпи
Четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина стала победительницей дивизиона «Красота» в «Домашней суперлиге».
Четырехкратная чемпионка Европы по регби-7 Кристина Середина стала победительницей дивизиона «Красота» в «Домашней суперлиге».
В «Домашней суперлиге» известные российские спортсмены соревнуются в выполнении берпи. Соревнования проходят в мужском дивизионе «Сила» и женском «Красота». Победитель определяется по количеству берпи, выполненных в течение минуты. Судьей выступает главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.
Накануне в дивизионе «Сила» победу одержал Мурад Нухкадиев, который за минуту выполнил 41 берпи.
Среди женщин результаты оказались следующими:
Посмотреть запись соревнований женского дивизиона вы можете здесь.