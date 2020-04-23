«Домашняя суперлига»: кто победит, борец или фигуристка
В четверг 23 апреля пройдет второй этап «Домашней суперлиги» — турнира по берпи среди звезд российского спорта.
В четверг 23 апреля пройдет второй этап «Домашней суперлиги» — турнира по берпи среди звезд российского спорта.
Спортсмены выполняют берпи, упражнение, сочетающее в себе прыжок, планку и отжимание. Победителем «Домашней суперлиги» станет спортсмен, выполнивший больше всего берпи за минуту.
Соревнуются в двух дивизионах, мужском «Сила» и женском «Красота». Сегодня проходят соревнования в женском дивизионе «Красота».
Начало трансляции — 19:00 мск.
Соревнования в дивизионе «Сила» проходили накануне в среду, победителем стал борец вольного стиля и боец смешанных единоборств Мурад Нухкадиев, выполнивший за минуту 41 берпи.
Турнир организован компанией «Телеспорт Медиа» с Фондом Росконгресс. Смотреть трансляцию можно на официальном сайте «Телеспорта», в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, а также здесь на Спорте Mail.Ru.