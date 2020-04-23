«Домашняя суперлига»: кто победит, борец или фигуристка

Спортсмены выполняют берпи, упражнение, сочетающее в себе прыжок, планку и отжимание. Победителем «Домашней суперлиги» станет спортсмен, выполнивший больше всего берпи за минуту.

Соревнуются в двух дивизионах, мужском «Сила» и женском «Красота». Сегодня проходят соревнования в женском дивизионе «Красота».

Начало трансляции — 19:00 мск.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1703152262904" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Соревнования в дивизионе «Сила» проходили накануне в среду, победителем стал борец вольного стиля и боец смешанных единоборств Мурад Нухкадиев, выполнивший за минуту 41 берпи.