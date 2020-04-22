Мурад Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» по берпи
Борец вольного стиля и боец смешанных единоборств Мурад Нухкадиев стал победителем дивизиона «Сила» «Домашней суперлиги» по берпи.
Борец вольного стиля и боец смешанных единоборств Мурад Нухкадиев стал победителем дивизиона «Сила» «Домашней суперлиги» по берпи.
В «Домашней суперлиге» известные российские спортсмены соревнуются в выполнении берпи. Соревнования проходят в мужском дивизионе «Сила» и женском «Красота». Победитель определяется по количеству берпи, выполненных в течение минуты. В дивизионе «Сила» победу одержал Мурад Нухкадиев, который за минуту выполнил 41 берпи.
Дивизион «Сила»
1. Мурад Нухкадиев (вольная борьба, смешанные единоборства) — 41 берпи.
2. Арстен Галстян (дзюдо) — 38.
3. Роман Репилов (санный спорт) — 37.
4. Антон Шкарин (пляжный футбол) — 35.
4. Константин
4. Степан Маранян (греко-римская борьба) — 35.
5. Алексей Щербань (регби) — 33.
6. Дмитрий Логинов (сноуборд) — 32.
7. Никита Трегубов (скелетон) — 25.
Посмотреть запись соревнований мужского дивизиона вы можете здесь.
Соревнования в женском дивизионе «Красота» пройдут 23 апреля. Посмотреть трансляцию вы сможете на официальном сайте компании «Телеспорт», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на Спорте Mail.Ru.