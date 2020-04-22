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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

«Домашняя суперлига»: кто сильнее, гимнастка или боец MMA?

В среду 22 апреля стартует «Домашняя суперлига» — турнир по берпи среди звезд российского спорта.

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Соревнования проходят в двух дивизионах, мужском дивизионе «Сила» и женском дивизионе «Красота».

Спортсмены выполняют берпи, упражнение, сочетающее в себе прыжок, планку и отжимание. Победителем «Домашней суперлиги» станет спортсмен, выполнивший больше всего берпи за минуту.

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Судит турнир врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Турнир организован компанией «Телеспорт Медиа» с Фондом Росконгресс. Смотреть трансляцию можно на официальном сайте «Телеспорта», в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, а также здесь на Спорте Mail.Ru.

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