«Домашняя суперлига»: кто сильнее, гимнастка или боец MMA?

Соревнования проходят в двух дивизионах, мужском дивизионе «Сила» и женском дивизионе «Красота».

Спортсмены выполняют берпи, упражнение, сочетающее в себе прыжок, планку и отжимание. Победителем «Домашней суперлиги» станет спортсмен, выполнивший больше всего берпи за минуту.

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Судит турнир врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.