«Домашняя суперлига»: кто сильнее, гимнастка или боец MMA?
В среду 22 апреля стартует «Домашняя суперлига» — турнир по берпи среди звезд российского спорта.
В среду 22 апреля стартует «Домашняя суперлига» — турнир по берпи среди звезд российского спорта.
Соревнования проходят в двух дивизионах, мужском дивизионе «Сила» и женском дивизионе «Красота».
Спортсмены выполняют берпи, упражнение, сочетающее в себе прыжок, планку и отжимание. Победителем «Домашней суперлиги» станет спортсмен, выполнивший больше всего берпи за минуту.
Судит турнир врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.
Турнир организован компанией «Телеспорт Медиа» с Фондом Росконгресс. Смотреть трансляцию можно на официальном сайте «Телеспорта», в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, а также здесь на Спорте Mail.Ru.