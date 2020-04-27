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19:22 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании оштрафовали человека, выгуливавшего рыбок (фото)

Хитрость не сработала.

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Источник: AP 2020

В городе Логроньо на севере Испании полиция оштрафовала человека, отправившегося на прогулку с рыбками в аквариуме. Испанские власти во время карантина запретили гулять жителям страны — за исключением домашним питомцев. Убедить полицейских, что к ним относятся и рыбки, не удалось.

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В марте в Испании были и другие оригинальные попытки нарушить запрет. Одного человека задержали, когда он выгуливал курицу, другого, когда тот шел с игрушкой на поводке.

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Минимальный штраф за нарушение правил карантина — 600 евро. В Испании самый строгий режим изоляции в Европе, он длится уже больше 40 дней.

С 26 апреля власти страны разрешили выходить на прогулку детям до 14 лет: они должны быть в сопровождении одного из родителей, не отходить от дома больше, чем на километр, и держать социальную дистанцию от других людей. Со 2 мая прогулки могут разрешить и остальным жителям Испании.

По официальным данным от коронавируса в Испании умерло больше 23 тысяч человек, количество заболевших превысило отметку в 209 тысяч.

Андрей Санталов

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