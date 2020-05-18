Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
17.05
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Все события
Фоторепортажи
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
20:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 18 мая

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 18 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 758 937+72 925
Скончалось316 277+3 150
Выздоровело1 754 891+34 445
Источник: AFP 2020

Второй футболист в РПЛ заболел коронавирусом

Тест на коронавирус футболиста казанского «Рубина» Константина Плиева дал положительный результат. Об этом сообщили в клубе.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы «Рубина».

Плиев стал вторым футболистом в чемпионате России, заболевшим коронавирусом. В субботу положительный тест сдал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Английские футбольные клубы проголосовали за возобновление тренировок

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за возобновление тренировок после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Команды приступят к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в небольших группах и с соблюдением социального дистанцирования.

«Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом Английской премьер-лиги, безопасное возвращение к тренировкам будет пошаговым», — говорится в заявлении АПЛ.

«Адмирал» потратил 5 миллионов рублей на закупку тестов на коронавирус для больниц

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» закупил тесты на коронавирус для приморских больниц на 5 миллионов рублей.

Сообщается, что 3 750 экспресс-тестов переданы в 18 приморских медицинских учреждений.

«Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку», — говорится в заявлении «Адмирала».

Чемпионат Шотландии по футболу завершен досрочно

Чемпионат Шотландии по футболу не будет доигран и завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом страны признан «Селтик».

Решение о досрочном завершении чемпионата принимали клубы-участники первенства.

«Ограничения и глубокие опасения за безопасность игроков и зрителей не позволили SPFL принять иное решение, кроме как завершить сезон, и мы благодарим клубы за поддержку», — сообщается в заявлении лиги.

Арсен Венгер рассказал о вреде матчей без зрителей

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему матчи без зрителей вредят футболу.

По мнению специалиста, матчи при пустых трибунах можно проводить в течение короткого времени, но целый сезон без болельщиков играть нельзя.

Английская премьер-лига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Завтра, 19 мая, команды смогут приступить к тренировкам.

«Спартак» отдал за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Майк Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме
Нападающий «Зенита» прокомментировал интерес со стороны «Наполи»
Лидер сборной России рассказала об отношении к Губерниеву
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь