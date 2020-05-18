Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 18 мая

Источник: AFP 2020

Второй футболист в РПЛ заболел коронавирусом

Тест на коронавирус футболиста казанского «Рубина» Константина Плиева дал положительный результат. Об этом сообщили в клубе.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы «Рубина».

Плиев стал вторым футболистом в чемпионате России, заболевшим коронавирусом. В субботу положительный тест сдал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Английские футбольные клубы проголосовали за возобновление тренировок

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за возобновление тренировок после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Команды приступят к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в небольших группах и с соблюдением социального дистанцирования.

«Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом Английской премьер-лиги, безопасное возвращение к тренировкам будет пошаговым», — говорится в заявлении АПЛ.

«Адмирал» потратил 5 миллионов рублей на закупку тестов на коронавирус для больниц

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» закупил тесты на коронавирус для приморских больниц на 5 миллионов рублей.

Сообщается, что 3 750 экспресс-тестов переданы в 18 приморских медицинских учреждений.

«Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку», — говорится в заявлении «Адмирала».

Чемпионат Шотландии по футболу завершен досрочно

Чемпионат Шотландии по футболу не будет доигран и завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом страны признан «Селтик».

Решение о досрочном завершении чемпионата принимали клубы-участники первенства.

«Ограничения и глубокие опасения за безопасность игроков и зрителей не позволили SPFL принять иное решение, кроме как завершить сезон, и мы благодарим клубы за поддержку», — сообщается в заявлении лиги.

Арсен Венгер рассказал о вреде матчей без зрителей

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему матчи без зрителей вредят футболу.

По мнению специалиста, матчи при пустых трибунах можно проводить в течение короткого времени, но целый сезон без болельщиков играть нельзя.