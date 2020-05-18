Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 18 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 18 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 18 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Тест на коронавирус футболиста казанского «Рубина» Константина Плиева дал положительный результат. Об этом сообщили в клубе.
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении
Плиев стал вторым футболистом в чемпионате России, заболевшим коронавирусом. В субботу положительный тест сдал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
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Команды приступят к тренировкам 19 мая, занятия будут проходить в небольших группах и с соблюдением социального дистанцирования.
«Здоровье и благополучие всех участников является приоритетом Английской
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» закупил тесты на коронавирус для приморских больниц на 5 миллионов рублей.
Сообщается, что 3 750
«Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку», — говорится в заявлении «Адмирала».
Чемпионат Шотландии по футболу не будет доигран и завершен досрочно
Решение о досрочном завершении чемпионата принимали
«Ограничения и глубокие опасения за безопасность игроков и зрителей не позволили SPFL принять иное решение, кроме как завершить сезон, и мы благодарим клубы за поддержку», — сообщается в заявлении лиги.
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему матчи без зрителей вредят футболу.
По мнению специалиста, матчи при пустых трибунах можно проводить в течение короткого времени, но целый сезон без болельщиков играть нельзя.
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