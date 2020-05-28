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20:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 28 мая

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости четверга 28 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
15.0528.05
Скончалось4 142+174
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
15.0528.05
Выздоровело150 993+8 785
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
15.0528.05
Инфицировано5 754 452+106 491
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
15.0528.05
Скончалось357 929+4 918
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
15.0528.05
Выздоровело2 388 172+62 945
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
15.0528.05
Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей российской премьер-лиги со зрителями при условии, что болельщики заполнят стадион не больше, чем на 10%.

Сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня.

Накануне представители некоторых клубов премьер-лиги предложили рассмотреть варианты допуска болельщиков на трибуны.

У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

У четырех футболистов «Локомотива» — Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева выявлен коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Сообщается, что игроки чувствуют себя хорошо и находятся дома на самоизоляции.

Футболисты, тренерский штаб и административный персонал «Локомотива» прошли тестирование на коронавирус два дня назад.

Ралли «Шелковый путь» отменено

Ралли «Шелковый путь» 2020 было отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

«Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом. Международное ралли “Шелковый путь” — это проект транснационального масштаба, работа над которым не прекращается ни на минуту. Организаторы с оптимизмом смотрят в будущее и уже сейчас приступают к проработке нового издания ралли 2021», — говорится в заявлении организаторов.

«Баварии» запретили традиционное празднование титула

Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование в случае победы в бундеслиге из-за пандемии коронавируса.

Традиционно мюнхенский клуб отмечал победы на центральной площади года Мариенплац при большом скоплении болельщиков. Таким образом «Бавария» может не отпраздновать первый раз в истории.

В настоящий момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу и опережает идущую на втором месте «Боруссию» на 7 очков.

Капитан «Блэкберна» заразился коронавирусом

Полузащитник «Блэкберна», капитан команды Эллиотт Беннетт сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Футболист сдал положительный тест 25 мая. Заболевание протекает бессимптомно, он находится дома на самоизоляции.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились два игрока «Фулхэма», клуб не раскрывает их личность.

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