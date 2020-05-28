Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 28 мая
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости четверга 28 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости четверга 28 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей российской
Сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня.
Накануне представители некоторых клубов
У четырех футболистов «Локомотива» — Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева выявлен коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Сообщается, что игроки чувствуют себя хорошо и находятся дома на самоизоляции.
Футболисты, тренерский штаб и административный персонал «Локомотива» прошли тестирование на коронавирус два дня назад.
Ралли «Шелковый путь» 2020 было отменено
«Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом. Международное ралли “Шелковый путь” — это проект транснационального масштаба, работа над которым не прекращается ни на минуту. Организаторы с оптимизмом смотрят в будущее и уже сейчас приступают к проработке нового издания ралли 2021», — говорится в заявлении организаторов.
Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование в случае победы в бундеслиге
Традиционно мюнхенский клуб отмечал победы на центральной площади года Мариенплац при большом скоплении болельщиков. Таким образом «Бавария» может не отпраздновать первый раз в истории.
В настоящий момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу и опережает идущую на втором месте «Боруссию» на 7 очков.
Полузащитник «Блэкберна», капитан команды Эллиотт Беннетт сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Футболист сдал положительный тест 25 мая. Заболевание протекает бессимптомно, он находится дома на самоизоляции.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились два игрока «Фулхэма», клуб не раскрывает их личность.