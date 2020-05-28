Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 28 мая

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей российской премьер-лиги со зрителями при условии, что болельщики заполнят стадион не больше, чем на 10%.

Сезон в РПЛ должен возобновиться 21 июня.

Накануне представители некоторых клубов премьер-лиги предложили рассмотреть варианты допуска болельщиков на трибуны.

У четырех игроков «Локомотива» выявлен коронавирус

У четырех футболистов «Локомотива» — Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева выявлен коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Сообщается, что игроки чувствуют себя хорошо и находятся дома на самоизоляции.

Футболисты, тренерский штаб и административный персонал «Локомотива» прошли тестирование на коронавирус два дня назад.

Ралли «Шелковый путь» отменено

Ралли «Шелковый путь» 2020 было отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

«Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом. Международное ралли “Шелковый путь” — это проект транснационального масштаба, работа над которым не прекращается ни на минуту. Организаторы с оптимизмом смотрят в будущее и уже сейчас приступают к проработке нового издания ралли 2021», — говорится в заявлении организаторов.

«Баварии» запретили традиционное празднование титула

Мэр Мюнхена запретил «Баварии» традиционное празднование в случае победы в бундеслиге из-за пандемии коронавируса.

Традиционно мюнхенский клуб отмечал победы на центральной площади года Мариенплац при большом скоплении болельщиков. Таким образом «Бавария» может не отпраздновать первый раз в истории.

В настоящий момент «Бавария» возглавляет турнирную таблицу и опережает идущую на втором месте «Боруссию» на 7 очков.

Капитан «Блэкберна» заразился коронавирусом

Полузащитник «Блэкберна», капитан команды Эллиотт Беннетт сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Футболист сдал положительный тест 25 мая. Заболевание протекает бессимптомно, он находится дома на самоизоляции.