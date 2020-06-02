Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 июня

Источник: РИА "Новости"

Названа точная дата возобновления РПЛ

Первые матчи 23-го тура российской премьер-лиги пройдут 19 июня. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Футбол вернется с 19 июня, когда будут возобновлены матчи РПЛ. Хоккей, баскетбол вернутся в августе. Согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, пока с минимальным количеством зрителей, до 10% от вместимости трибун», — заявил Чернышенко.

Игроки «Оренбурга» не согласились на понижение зарплат

Футболисты «Оренбурга» не согласились на сокращение зарплат на 30%. Сообщается, что клуб мотивировал просьбу о снижении зарплат возможным банкротством.

Чемпионат России по футболу был приостановлен после 22-го тура в марте. Во вторник вице-премьер правительства РФ Дмтирий Чернышенко заявил, что сезон возобновится 19 июня.

Формула-1 утвердила календарь первых гонок

Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020. Сезон должен был начаться в марте, но этапы были отменены и перенесены из-за пандемии коронавируса.

На данный момент календарь состоит из 8 гонок, которые должны будут пройти при пустых трибунах по соображениям безопасности.

Сезон начнется 3 июля с Гран-при Австрии.

СМИ: Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

По сообщениям испанской газеты AS, пять футболистов и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом.

По информации источника, игроки и тренеры получители положительные результаты тестов на коронавирус после проверки команды в начале пандемии. Сообщается, что у всех болезнь протекала бессимптомно. В настоящий момент все футболисты и тренеры здоровы и находятся в хорошей форме.

Эта информация не была подтверждена клубом.

Тарпищев выступил за жесткие ограничительные меры в Москве

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что он является сторонником жестких ограничительных мер в Москве во время пандемии коронавируса.