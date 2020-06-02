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20:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости вторника 2 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 02.06
Инфицировано423 731+8 863
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
20.052.06
Скончалось5 037+182
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
20.052.06
Выздоровело186 985+11 108
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
20.052.06
Инфицировано6 325 303+98 894
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
20.052.06
Скончалось377 460+3 577
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
20.052.06
Выздоровело2 727 679+55 974
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
20.052.06
Источник: РИА "Новости"

Названа точная дата возобновления РПЛ

Первые матчи 23-го тура российской премьер-лиги пройдут 19 июня. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Футбол вернется с 19 июня, когда будут возобновлены матчи РПЛ. Хоккей, баскетбол вернутся в августе. Согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, пока с минимальным количеством зрителей, до 10% от вместимости трибун», — заявил Чернышенко.

Игроки «Оренбурга» не согласились на понижение зарплат

Футболисты «Оренбурга» не согласились на сокращение зарплат на 30%. Сообщается, что клуб мотивировал просьбу о снижении зарплат возможным банкротством.

Чемпионат России по футболу был приостановлен после 22-го тура в марте. Во вторник вице-премьер правительства РФ Дмтирий Чернышенко заявил, что сезон возобновится 19 июня.

Формула-1 утвердила календарь первых гонок

Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020. Сезон должен был начаться в марте, но этапы были отменены и перенесены из-за пандемии коронавируса.

На данный момент календарь состоит из 8 гонок, которые должны будут пройти при пустых трибунах по соображениям безопасности.

Сезон начнется 3 июля с Гран-при Австрии.

СМИ: Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом

По сообщениям испанской газеты AS, пять футболистов и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом.

По информации источника, игроки и тренеры получители положительные результаты тестов на коронавирус после проверки команды в начале пандемии. Сообщается, что у всех болезнь протекала бессимптомно. В настоящий момент все футболисты и тренеры здоровы и находятся в хорошей форме.

Эта информация не была подтверждена клубом.

Тарпищев выступил за жесткие ограничительные меры в Москве

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что он является сторонником жестких ограничительных мер в Москве во время пандемии коронавируса.

«Естественно, люди устали от режима самоизоляции, но ограничения все равно нужны. Учитывая, что народ у нас крайне недисциплинированный и все хотят снятия ограничений пораньше, от этого проблема может сохраняться еще дольше. Я сторонник мер пожестче, продление режима ограничений было бы целесообразным», — сказал Тарпищев.

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