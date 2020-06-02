Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 2 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости вторника 2 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости вторника 2 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Первые матчи 23-го тура российской
«Футбол вернется с 19 июня, когда будут возобновлены матчи РПЛ. Хоккей, баскетбол вернутся в августе. Согласовано открытие трибун на матчах РПЛ, пока с минимальным количеством зрителей, до 10% от вместимости трибун», — заявил Чернышенко.
Футболисты «Оренбурга» не согласились на сокращение зарплат на 30%. Сообщается, что клуб мотивировал просьбу о снижении зарплат возможным банкротством.
Чемпионат России по футболу был приостановлен после 22-го тура в марте. Во вторник
Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020. Сезон должен был начаться в марте, но этапы были отменены и перенесены
На данный момент календарь состоит из 8 гонок, которые должны будут пройти при пустых трибунах по соображениям безопасности.
Сезон начнется 3 июля с
По сообщениям испанской газеты AS, пять футболистов и два тренера «Барселоны» переболели коронавирусом.
По информации источника, игроки и тренеры получители положительные результаты тестов на коронавирус после проверки команды в начале пандемии. Сообщается, что у всех болезнь протекала бессимптомно. В настоящий момент все футболисты и тренеры здоровы и находятся в хорошей форме.
Эта информация не была подтверждена клубом.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что он является сторонником жестких ограничительных мер в Москве во время пандемии коронавируса.
«Естественно, люди устали от режима самоизоляции, но ограничения все равно нужны. Учитывая, что народ у нас крайне недисциплинированный и все хотят снятия ограничений пораньше, от этого проблема может сохраняться еще дольше. Я сторонник мер пожестче, продление режима ограничений было бы целесообразным», — сказал Тарпищев.