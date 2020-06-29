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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира по шахматам сыграл в баскетбол (видео)

Разносторонний человек.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен продемонстрировал баскетбольные навыки. Норвежец выложил в своем инстаграме, как играет в стритбол. Один из читателей Магнуса заметил, что тот совершил пробежку.

«Кто-то, возможно, скажет, что это не Джеймс Харден. Все, что я знаю: у него есть борода, он играет в майке Хардена и защищается тоже, как Харден», — пошутил Карлсен про своего соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из других видов спорта норвежский гроссмейстер также любит футбол.

Карлсен болеет за мадридский «Реал» и хорошо играет в фэнтези футбол по чемпионату Англии.

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