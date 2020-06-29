Чемпион мира по шахматам сыграл в баскетбол (видео)

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен продемонстрировал баскетбольные навыки. Норвежец выложил в своем инстаграме, как играет в стритбол. Один из читателей Магнуса заметил, что тот совершил пробежку.



«Кто-то, возможно, скажет, что это не Джеймс Харден. Все, что я знаю: у него есть борода, он играет в майке Хардена и защищается тоже, как Харден», — пошутил Карлсен про своего соперника.