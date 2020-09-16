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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Спасем жизнь 25-летнего спортсмена!

Уже несколько лет спортсмен-тяжелоатлет Антон борется с тяжелой болезнью. Его иммунная система вышла из строя, и 25-летний парень оказался беззащитен перед вирусами и бактериями. Особенно сложно Антону сейчас — в период пандемии коронавируса, с которым его организм может просто не справиться. Фонд «Подсолнух» собирает деньги на лекарство для Антона.

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Четыре года назад жизнь 25-летнего Антона в одночасье изменилась до неузнаваемости. Он словно проснулся в другом мире. Юноша учился в университете в Барнауле, жил в общежитии, а в выходные навещал родителей.

Каждый день у Антона были серьезные тренировки — он занимался гиревым спортом, готовился к первенству России. Буквально за несколько недель до «дня Х» Антон стоял на пьедестале почета, победно подняв руки над головой. Парень выиграл первенство Сибири и Дальнего Востока по гиревому спорту!

А спустя всего несколько дней Антону резко стало плохо, он стал задыхаться — это случилось совершенно внезапно, и тот день ничем не отличался от предыдущих. В больнице, куда спешно отвезли парня, врачи установили, что в его организме начала копиться лишняя жидкость, которая уже заполнила правое легкое и брюшную полость.

Врачи поставили Антону онкологический диагноз, начали высокодозную химию. За короткий срок тяжелоатлет похудел на 20 килограммов и перестал вставать с кровати. Врачи предлагали парню передвигаться на инвалидном кресле, но он сопротивлялся: «Я им говорю: “Вы что, я такой здоровый кабан, а вы меня усадили!” А сам понимаю, что самостоятельно уже не дойду до кабинета».

Интенсивное лечение продолжалось год. Все это время юноша жил в стерильном боксе. Домой его отпустили всего пару раз на несколько дней. После окончания химиотерапии состояние Антона улучшилось, но его никак не оставляли в покое инфекции и болезни. Постоянная слабость, температура, госпитализации. Врачи-гематологи лишь разводили руками, не в силах сказать, что же не так со здоровьем спортсмена.

Наконец Антон попал к московским врачам и добился точного диагноза: «первичный иммунодефицит». Это значит, что иммунная система молодого человека вышла из строя из-за генетического сбоя, и теперь его организм оказался беззащитен перед вирусами и бактериями.

При этом за 4 года лечения собственные финансовые возможности Антона исчерпались, и самостоятельно приобрести необходимые для лечения препараты он просто не в силах. А еще в его родном Алтайском крае резко выросла заболеваемость коронавирусом. Эти два фактора вместе могут стоить Антону жизни.

Благотворительный фонд «Подсолнух» собирает 397 140 рублей на иммуноглобулин для Антона. Столько стоит два месяца терапии.

Вылечить болезнь Антона нельзя, но с ней можно нормально жить. Главное, принимать препараты, которые восполнят пробел в иммунной системе.

Антон — спортсмен, он привык не сдаваться и идти вперед. Но сейчас ему просто не справиться в одиночку.

Давайте поможем парню побороть болезнь и вернуться к полноценной жизни!

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