Гиревой спорт: тренировка всего тела с одним снарядом

Эта дисциплина объединяет элементы тяжелой атлетики и кардио. В гиревом спорте важно не просто поднять вес, а сделать это много раз за ограниченное время, сохранив технику и темп. В статье расскажем, как устроены соревнования, какие нормативы действуют и с чего начать тренировки.