Российскому покеру есть чем гордиться: в Сочи закрыли год большим итоговым турниром
В «Казино Сочи» завершился международный покерный турнир SPF Grand Final — одно из крупнейших
В «Казино Сочи» завершился международный покерный турнир SPF Grand Final — одно из крупнейших
Но даже несмотря на то, что на турнире
Заключительный турнир,
SPF Grand Final — это на самом деле не один, а более четырёх десятков разнообразных турниров, в каждом из которых принимают участие несколько десятков, а иногда и сотен игроков. От их количества зависит и призовой фонд, который может составлять от 5−7 до 100−200 тысяч условных единиц или нескольких миллионов рублей. Сражения идут за двумя десятками столов, расставленных рядами на втором этаже казино в Красной поляне. Большинство турниров проходит в несколько этапов и дней. Так, например, одно из главных событий календаря — состоящий из трёх стадий турнир на выбывание Sochi Poker Cup — проходил 6 дней и зафиксировал почти 800 входов участников. Его победителем и обладателем 2,5 млн рублей стал петербуржец Артур Выборов.
Денежный приз распределился среди нескольких победителей. Так, например, в Главном турнире при
Неприятное сопутствующее обстоятельство этого года — пандемия, поэтому все участники турнира обязаны были находиться в масках. Это делало лица игроков ещё более непроницаемыми — хотя некоторые дополнительно надевали ещё тёмные очки и капюшон. Карточные колоды, которые в покере и без того обновляют регулярно, менялись с ещё большей скоростью, а самый «грязный» предмет на столе — «чипы» — ежедневно проходили процедуру химической дезинфекции.
«Любой турнир, который проходит в “Казино Сочи”, всегда хорошо организован. Но в этот раз мне нравится, что для игроков поставили дополнительные развлечения вроде
В обычные дни профессионалы покера играют онлайн на нескольких столах одновременно. На
«В турнирах я играю для расслабления и смены точки внимания. Кроме того, тут много общения — этим они и привлекают. Да и играть интереснее вживую, когда ты видишь человека, его реакции и эмоции. Хотя я думаю, что тут мало опытных “катал”, которые пытаются
Беглый взгляд на текущий рейтинг мировых покерных звёзд, который подводится по результатам официальных турниров, удивляет тем, как много в нём наших соотечественников. В топ-100 — сразу 9 россиян, включая Анатолия «Дукалиса» Зырина (№ 2) и Гарика Тумасяна (№ 25), которые приехали и на турнир в Сочи. Но ими список русскоязычных игроков не исчерпывается. Сильными игроками считаются многие граждане Белоруссии, Украины, государств Балтии и других постсоветских стран. Так, например, 5 место мирового рейтинга сейчас занимает Гия Схулухия — выступающий под флагом Грузии триумфатор многих игр в «Казино Сочи». Вот и в этот раз он стал победителем турнира Super High Roller (хайроллеры — это игроки, которые играют по максимально высоким ставкам). В качестве приза ему достались 55 тысяч у.е. или почти 4 млн рублей. «Дукалис», Анатолий Зырин, занял среди «суперхайроллеров» третье место, его приз составил без малого 2 млн рублей.
Помимо денег победителям достаются почётные звания, а также кубки и медали, которые очень ценятся в среде профессионалов. Самая же ценная награда в мире покера — браслет мировой серии WSOP, своего рода аналог чемпионата мира. И русскоязычные игроки среди их обладателей тоже встречаются.