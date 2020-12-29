Российскому покеру есть чем гордиться: в Сочи закрыли год большим итоговым турниром

Но даже несмотря на то, что на турнире из-за закрытых границ собрались только выходцы из стран СНГ, среди них оказалось немало топовых профессионалов, включая, например, Анатолия Зырина по прозвищу «Дукалис» — сейчас он занимает 2-ю строчку мирового покерного рейтинга. Но победителем Главного турнира и обладателем приза в 6,2 млн рублей стал не он — титул второй год подряд завоевал белорусский игрок Сергей Чудопал.

Заключительный турнир, Гранд-финал флагманской серии «Казино Сочи» Sochi Poker Festival проводился при поддержке крупнейшего среди русскоязычной аудитории онлайн-казино «Покердом» и длился 10 дней, с 17 по 27 декабря.

SPF Grand Final — это на самом деле не один, а более четырёх десятков разнообразных турниров, в каждом из которых принимают участие несколько десятков, а иногда и сотен игроков. От их количества зависит и призовой фонд, который может составлять от 5−7 до 100−200 тысяч условных единиц или нескольких миллионов рублей. Сражения идут за двумя десятками столов, расставленных рядами на втором этаже казино в Красной поляне. Большинство турниров проходит в несколько этапов и дней. Так, например, одно из главных событий календаря — состоящий из трёх стадий турнир на выбывание Sochi Poker Cup — проходил 6 дней и зафиксировал почти 800 входов участников. Его победителем и обладателем 2,5 млн рублей стал петербуржец Артур Выборов.

Денежный приз распределился среди нескольких победителей. Так, например, в Главном турнире при бай-ине в 1 тысячу у.е. и 647 входах был сформирован призовой фонд в размере 40 миллионов рублей: эти деньги были поделены между 87 призёрами, а минимальная выплата составила около 100 тысяч рублей.

Неприятное сопутствующее обстоятельство этого года — пандемия, поэтому все участники турнира обязаны были находиться в масках. Это делало лица игроков ещё более непроницаемыми — хотя некоторые дополнительно надевали ещё тёмные очки и капюшон. Карточные колоды, которые в покере и без того обновляют регулярно, менялись с ещё большей скоростью, а самый «грязный» предмет на столе — «чипы» — ежедневно проходили процедуру химической дезинфекции.

«Любой турнир, который проходит в “Казино Сочи”, всегда хорошо организован. Но в этот раз мне нравится, что для игроков поставили дополнительные развлечения вроде мини-гольфа и что здесь разыгрывается большое количество призов и подарков, включая автомобиль — это всегда приятно. К тому же, в конце года здесь определяется “игрок года”, что тоже привлекает. Наконец, в Красную поляну всегда приятно приехать ещё и для того, чтобы покататься в горах на лыжах или сноуборде», — рассказал один из лучших российских игроков в покер Павел Коваленко. Свои секреты подготовки и ритуалы он предпочёл сохранить втайне, но советует всем, кто собрался сесть за покерный стол, как следует выспаться и больше пить воды во время игры.

В обычные дни профессионалы покера играют онлайн на нескольких столах одновременно. На офлайн-турнирах игры протекают гораздо медленнее, зато появляется вожделенная возможность заглянуть сопернику в глаза.

«В турнирах я играю для расслабления и смены точки внимания. Кроме того, тут много общения — этим они и привлекают. Да и играть интереснее вживую, когда ты видишь человека, его реакции и эмоции. Хотя я думаю, что тут мало опытных “катал”, которые пытаются по-настоящему “читать” других игроков. Я тоже этим не занимаюсь — тут уследить бы за собой (смеётся). А вообще опытных игроков видно сразу — как и откровенных любителей», — поделился секретами один из участников турнира, профессиональный игрок в покер Виталий. 10 из своих 29 лет он играет в покер.

Беглый взгляд на текущий рейтинг мировых покерных звёзд, который подводится по результатам официальных турниров, удивляет тем, как много в нём наших соотечественников. В топ-100 — сразу 9 россиян, включая Анатолия «Дукалиса» Зырина (№ 2) и Гарика Тумасяна (№ 25), которые приехали и на турнир в Сочи. Но ими список русскоязычных игроков не исчерпывается. Сильными игроками считаются многие граждане Белоруссии, Украины, государств Балтии и других постсоветских стран. Так, например, 5 место мирового рейтинга сейчас занимает Гия Схулухия — выступающий под флагом Грузии триумфатор многих игр в «Казино Сочи». Вот и в этот раз он стал победителем турнира Super High Roller (хайроллеры — это игроки, которые играют по максимально высоким ставкам). В качестве приза ему достались 55 тысяч у.е. или почти 4 млн рублей. «Дукалис», Анатолий Зырин, занял среди «суперхайроллеров» третье место, его приз составил без малого 2 млн рублей.