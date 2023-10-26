Василий Уткин ответил на сообщения о проблемах со здоровьем
Ранее появилась инфрмация о том, что у Уткина диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем. Сообщалось, что вес его тела превысил отметку в 200 килограммов.
Ранее появилась инфрмация о том, что у Уткина диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем. Сообщалось, что вес его тела превысил отметку в 200 килограммов.
Российский комментатор и журналист Василий Уткин заявил, что у него нет атеросклероза, а также что ему предстоит очередное похудение.
«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Проблемы Уткина с лишним весом, из-за которых он многократно сидел на различных диетах, начались в середине 2000-х. В 2014 году комментатор признался, что его вес на пике достигал 230 кг. После этого он сделал операцию по резекции желудка в Штутгарте и смог похудеть до 125 кг. На своем YouTube-канале Уткин рассказывал, что за свою жизнь скинул более 350 кг лишнего веса.