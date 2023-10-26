Василий Уткин ответил на сообщения о проблемах со здоровьем

Российский комментатор и журналист Василий Уткин заявил, что у него нет атеросклероза, а также что ему предстоит очередное похудение.

«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал Уткин в своем Telegram-канале.