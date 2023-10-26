Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
11
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Все события
Фоторепортажи
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
26 октября, источник: Sportmail.ru

Василий Уткин ответил на сообщения о проблемах со здоровьем

Ранее появилась инфрмация о том, что у Уткина диагностировали атеросклероз и проблемы с сердцем. Сообщалось, что вес его тела превысил отметку в 200 килограммов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российский комментатор и журналист Василий Уткин заявил, что у него нет атеросклероза, а также что ему предстоит очередное похудение.

«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Проблемы Уткина с лишним весом, из-за которых он многократно сидел на различных диетах, начались в середине 2000-х. В 2014 году комментатор признался, что его вес на пике достигал 230 кг. После этого он сделал операцию по резекции желудка в Штутгарте и смог похудеть до 125 кг. На своем YouTube-канале Уткин рассказывал, что за свою жизнь скинул более 350 кг лишнего веса.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменосец-победитель. Умер легендарный биатлонист Виктор Маматов
Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь