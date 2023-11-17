Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA

Обязательный взнос со стороны России составляет 1,2 млн долларов, от Беларуси — 46 тысяч долларов. Из других стран взнос в WADA на данный момент не заплатили Грузия, Монако и Исландия.

Взнос России в WADA аналогичен взносам Германии, Франции, Великобритании и Италии, но меньше по сравнению с Японией (1,5 млн), Канадой (1,7 млн) и США (3,4 млн).