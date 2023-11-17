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17 ноября, источник: Sportmail.ru

Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA

Как сообщают представители Всемирного антидопингового агентства, Россия и Белоруссия не сделали обязательные взносы в WADA за 2023 год.

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Источник: Reuters

Обязательный взнос со стороны России составляет 1,2 млн долларов, от Беларуси — 46 тысяч долларов. Из других стран взнос в WADA на данный момент не заплатили Грузия, Монако и Исландия.

Взнос России в WADA аналогичен взносам Германии, Франции, Великобритании и Италии, но меньше по сравнению с Японией (1,5 млн), Канадой (1,7 млн) и США (3,4 млн).

В сентябре 2023 года в Министерстве спорта России заявили, что после прекращения членства страны в Совете Европы к России не должны применяться прежние требования по обязательному взносу в WADA.

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