Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA
Как сообщают представители Всемирного антидопингового агентства, Россия и Белоруссия не сделали обязательные взносы в WADA за 2023 год.
Как сообщают представители Всемирного антидопингового агентства, Россия и Белоруссия не сделали обязательные взносы в WADA за 2023 год.
Обязательный взнос со стороны России составляет 1,2 млн долларов, от Беларуси — 46 тысяч долларов. Из других стран взнос в WADA на данный момент не заплатили Грузия, Монако и Исландия.
Взнос России в WADA аналогичен взносам Германии, Франции, Великобритании и Италии, но меньше по сравнению с Японией (1,5 млн), Канадой (1,7 млн) и США (3,4 млн).
В сентябре 2023 года в Министерстве спорта России заявили, что после прекращения членства страны в Совете Европы к России не должны применяться прежние требования по обязательному взносу в WADA.