8 июня в рамках спортивных игр ПМЭФ пройдут бизнес-регата, SUP-завтрак, турнир по конкуру, гольфу и теннису, а также Молодежный день

Бизнес-регата «Ведомости» пройдет 8 и 9 июня в яхтенном порту «Смоленка», который расположен на намыве Васильевского острова. В спортивную программу Форума включен второй из пяти этапов бизнес-регаты. В гонках будут участвовать корпоративные команды, в числе которых экипаж Фонда Росконгресс. Класс яхт — J70.

Деловое издание «Ведомости» устроит участникам береговую программу на территории яхтенного порта «Смоленка».

Турнир по конкуру на Кубок ПМЭФ состоится в спортивной клубе «ДЕРБИ». Соревнования по конкуру пройдут рамках выставки «Иппосфера». Финалу турнира будут предшествовать два этапа в Санкт-Петербурге и Москве.

SUP-завтрак «(От)Личный Петербург» откроет заключительный день Форума. Заплыв на надувных, резиновых досках начнется ранним утром и пройдет по Крюкову каналу и реке Мойке. Участники познакомятся с онлайн-проектом «(От)Личный Петербург», который устраивает необычные экскурсии по городу.

Еще один турнир по гольфу Roscongress Golf Cup пройдет в гольф клубе «Петергоф». Roscongress Golf Cup является одним из ключевых спортивных турниров делового характера в России. На чемпионском 18-луночном поле встретятся сильнейшие гольфисты среди политиков, бизнесменов и топ-менеджеров России.

Игра пойдет в формате «парный скрэмбл», где пары заявляются на соревнование, защищая честь своей компании, частной или общественной организации.

Кубок Росконгресса по теннису «Белые ночи» проведут в спортивной клубе «Разлив» в городе Сестрорецк. В этом году турнир «Кубок Росконгресса. Белые ночи» пройдет в юбилейный, 30-й раз. Соревнования пройдут в парном разряде в два этапа: круговая система, полуфинал и финал. Участниками станут политики, бизнесмены и общественные деятели.

Молодежный день ПМЭФ объединит в себе футбол, мини-лапту и мотошоу. В соревнованиях по футболу на Кубок ПМЭФ примут участие сборные команды составленные из российских и зарубежных студентов, обучающихся в Санкт-Петербурге. Они выйдут на площадку спортивного комплекса «Политехник».

Студенческие команды, предварительно отобранные по итогам Кубка вузов Санкт-Петербурга, покажут участникам Форума, как играть в российский национальный вид спорта — лапта. Кубок ПМЭФ пройдет на площадке манежа Центра футбольной подготовки «Восхождение».