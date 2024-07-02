ВКонтакте запускает медиа со спортивными новостями и инсайдами

«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK — сразу решил, что это интересно.



У ВКонтакте огромный ресурс для развития собственного СМИ и это открывает большие возможности для продвижения моих идей. Уверен, с помощью неравнодушной к спорту аудитории и при должном усердии от нашей редакции — у VK все получится.



Вперед, подписывайтесь на наше сообщество и получаете крутейшую ленту новостей про спорт с футбольным эксклюзивом от Карпа», — комментирует Иван Карпов.