ВКонтакте запускает медиа со спортивными новостями и инсайдами

Креативным редактором сообщества стал российский спортивный журналист и блогер Иван Карпов, известный своими футбольными инсайдами и работой в ведущих российских спортивных СМИ — «Чемпионат», «Матч ТВ» и Metaratings.ru. В «VK Спорт» Карпов будет вести авторскую колонку о главных событиях российского и зарубежного футбола.
«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK — сразу решил, что это интересно.
У ВКонтакте огромный ресурс для развития собственного СМИ и это открывает большие возможности для продвижения моих идей. Уверен, с помощью неравнодушной к спорту аудитории и при должном усердии от нашей редакции — у VK все получится.
Вперед, подписывайтесь на наше сообщество и получаете крутейшую ленту новостей про спорт с футбольным эксклюзивом от Карпа», — комментирует Иван Карпов.
В медиа «VK Спорт» будут публиковать не только новости, но и тематические спецпроекты, уникальный спортивный контент и эксклюзивные инсайды.