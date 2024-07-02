10:27 (мск), источник: Sportmail.ru

ВКонтакте запускает медиа со спортивными новостями и инсайдами

ВКонтакте запускает медиа со спортивными инсайдами «VK Спорт». В него вошли паблики «Спорт Mail.ru» и «Спорт ВКонтакте». Теперь это одно сообщество с новостями из мира спорта и эксклюзивным тематическим контентом.

Источник: VK Спорт

Креативным редактором сообщества стал российский спортивный журналист и блогер Иван Карпов, известный своими футбольными инсайдами и работой в ведущих российских спортивных СМИ — «Чемпионат», «Матч ТВ» и Metaratings.ru. В «VK Спорт» Карпов будет вести авторскую колонку о главных событиях российского и зарубежного футбола.

«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK — сразу решил, что это интересно.

У ВКонтакте огромный ресурс для развития собственного СМИ и это открывает большие возможности для продвижения моих идей. Уверен, с помощью неравнодушной к спорту аудитории и при должном усердии от нашей редакции — у VK все получится.

Вперед, подписывайтесь на наше сообщество и получаете крутейшую ленту новостей про спорт с футбольным эксклюзивом от Карпа», — комментирует Иван Карпов.

В медиа «VK Спорт» будут публиковать не только новости, но и тематические спецпроекты, уникальный спортивный контент и эксклюзивные инсайды.

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