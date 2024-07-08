Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета Всемирных игр дружбы

По информации источника, в пятницу, 5 июля, у Сорокина был последний рабочий день. Сегодня, 8 июля, к исполнению обязанностей приступит новый генеральный директор. Сорокин продолжит консультировать оргкомитет по вопросам международного сотрудничества.

«Я ушел с поста главы оргкомитета Игр дружбы, но не покидаю его совсем, — сказал Сорокин ТАСС. — Я решил сосредоточиться на международном аспекте соревнований, думаю, сейчас это оптимально».

Ранее Алексей Сорокин был генеральным директором оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и Российского футбольного союза.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В начале июня в СМИ писали о переносе соревнований на 2025 год. Позднее Сорокин прокомментировал эту информацию.

«По поводу переноса Игр дружбы информация появится в ближайшее время. Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».