Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета Всемирных игр дружбы
Алексей Сорокин покинул пост генерального директора оргкомитета Всемирных игр дружбы, сообщает «Матч ТВ».
Алексей Сорокин покинул пост генерального директора оргкомитета Всемирных игр дружбы, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, в пятницу, 5 июля, у Сорокина был последний рабочий день. Сегодня, 8 июля, к исполнению обязанностей приступит новый генеральный директор. Сорокин продолжит консультировать оргкомитет по вопросам международного сотрудничества.
«Я ушел с поста главы оргкомитета Игр дружбы, но не покидаю его совсем, — сказал Сорокин ТАСС. — Я решил сосредоточиться на международном аспекте соревнований, думаю, сейчас это оптимально».
Ранее Алексей Сорокин был генеральным директором оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и Российского футбольного союза.
Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В начале июня в СМИ писали о переносе соревнований на 2025 год. Позднее Сорокин прокомментировал эту информацию.
«По поводу переноса Игр дружбы информация появится в ближайшее время. Когда они состоятся, сообщит руководство страны», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».
В марте МОК опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы. Ранее директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод сообщил, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы». Глава WADA Витольд Банька отмечал, что возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.