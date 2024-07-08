13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто займет пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы

Новым генеральным директором оргкомитета Всемирных игр дружбы станет вице‑президент Европейской федерации тайского бокса Дмитрий Путилин, сообщает «Матч ТВ».

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее этот пост занимал Алексей Сорокин, бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и Российского футбольного союза. По информации источника, Сорокин продолжит консультировать оргкомитет по вопросам международного сотрудничества.

«Я ушел с поста главы оргкомитета Игр дружбы, но не покидаю его совсем. Я решил сосредоточиться на международном аспекте соревнований, думаю, сейчас это оптимально», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В начале июня в СМИ писали о переносе соревнований на 2025 год. Официального подтверждения о готовящихся изменениях пока не было.

В марте МОК опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы. Ранее директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод сообщил, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы». Глава WADA Витольд Банька отмечал, что возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.

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