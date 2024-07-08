Стало известно, кто займет пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы
Новым генеральным директором оргкомитета Всемирных игр дружбы станет вице‑президент Европейской федерации тайского бокса Дмитрий Путилин, сообщает «Матч ТВ».
Новым генеральным директором оргкомитета Всемирных игр дружбы станет вице‑президент Европейской федерации тайского бокса Дмитрий Путилин, сообщает «Матч ТВ».
Ранее этот пост занимал Алексей Сорокин, бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и Российского футбольного союза. По информации источника, Сорокин продолжит консультировать оргкомитет по вопросам международного сотрудничества.
«Я ушел с поста главы оргкомитета Игр дружбы, но не покидаю его совсем. Я решил сосредоточиться на международном аспекте соревнований, думаю, сейчас это оптимально», — приводит слова Сорокина ТАСС.
Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В начале июня в СМИ писали о переносе соревнований на 2025 год. Официального подтверждения о готовящихся изменениях пока не было.
В марте МОК опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы. Ранее директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод сообщил, что МОК просит НОК различных стран «проявлять осторожность в отношении Всемирных игр дружбы». Глава WADA Витольд Банька отмечал, что возможное участие подписантов кодекса WADA в Играх дружбы может повлечь за собой последствия.