Стало известно, кто займет пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы

Ранее этот пост занимал Алексей Сорокин, бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и Российского футбольного союза. По информации источника, Сорокин продолжит консультировать оргкомитет по вопросам международного сотрудничества.

«Я ушел с поста главы оргкомитета Игр дружбы, но не покидаю его совсем. Я решил сосредоточиться на международном аспекте соревнований, думаю, сейчас это оптимально», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. В начале июня в СМИ писали о переносе соревнований на 2025 год. Официального подтверждения о готовящихся изменениях пока не было.