Как научиться играть в бильярд: правила и советы для начинающих

Бильярд — популярная игра для отдыха в компании. Разновидностей спорта, известного уже несколько тысяч набралось много. Мы подробно разберем основные виды дисциплины, историю ее появления и ответим на главный вопрос — как играть в бильярд.
Что такое бильярд
Дисциплина объединяет серию настольных игр. Обязательные атрибуты — бильярдный стол, два кия и комплект шаров. С помощью кия игрок загоняет шары в лузы бильярдного стола. В таком виде игра путешествовала по миру и немного менялась, впитывала в себя культурные особенности разных народов.
История игры
Термин «бильярд» пришел к нам из Франции, хотя сама игра появилась далеко от берегов Сены. Первые изображения похожего досуга были найдены в Древнем Египте. Первые правила игры были сформированы во Франции, произошло это во второй половине 17-го века. Рубивший «окно в Европу» Петр I познакомил Россию с бильярдом в 1698 году. В дворянском сословии игра приобрела популярность 30 лет спустя. Советская власть обратила внимание на этот вид спорта в 1920-х годах, первые соревнования провели в 1935 году, с тех пор развитие бильярда не останавливается. Как люди играют в бильярд по всему миру сегодня — это целая наука.
Цель игры
Основная цель игры — попасть шаром в лузу бильярдного шара. Игроку надо или набрать определенное количество очков, или «забить» все шары. За долгие годы развития игра разделилась на несколько больших дисциплин. Вот краткие правила того, как играют в бильярд в разных странах и его разновидности.
Разновидности бильярда
|Русский бильярд или русская пирамида
|Игра ведется пятнадцатью белыми крупными пронумерованными шарами с одним ярким битком. Размер стола от 8 до 12 футов.
|Американский бильярд или пул
|Здесь используются разноцветные пронумерованные шары меньшего диаметра, чем в русском бильярде. В зависимости от вида используется от 9 до 15 шаров.
|Снукер
|Игра пятнадцатью красными шарами и шестью цветными, которые расположены на столе в определённом порядке. Белый шар играет роль битка. Красные и цветные шары поочерёдно загоняются в лузы, после чего забитые цветные шары выставляются на свои позиции до тех пор, пока красные шары остаются на столе. Побеждает игрок, набравший больше очков.
|Карамболь
|Игра, как правило, ведется всего тремя шарами. Столы для игры не имеют луз. Два из трёх шаров – это битки. Третий шар – игровой. Он ставится на заднюю отметку, биток соперника на переднюю, а биток игрока – на переднюю линию в пределах 15 см от передней отметки. Основная задача игрока – выполнить различные фигуры при помощи удара кия по битку.
|Английский бильярд
|Сочетает в себе черты французского карамболя и «лузного» бильярда. Игроку нужно набрать наибольшее количество очков, выполняя успешные удары в серии.
Основные термины для игры в бильярд
Забить шар в лузу можно несколькими способами. Вот так называются основные удары:
|Клапштос
|Удар в центральную зону битка. При попадании в цель, шар останавливается.
|Накат
|Удар свершается в зону выше центра битка. После столкновения биток продолжает движение в том же направлении.
|Оттяжка
|Удар в точку ниже центра битка. Он позволяет вернуть шар в исходное положение.
|Боковики
|Удары, выполняемые правее или левее от центра битка для нужного вращения.
|Прямой удар
|Удар, который выполняется битком по прицельному шару, когда они находятся на прямой линии.
|Резанный удар
|Техника удара, когда биток, прицельный шар и цель не расположены на прямой линии, и для попадания в лузу шар должен двигаться под углом.
|Дуплеты
|Так называется группа ударов, при которых прицельный шар сначала попадает в борт, а затем – в лузу.
А это термины, не понимая значение которых, трудно обучаться игре:
|Биток
|Шар, предназначенный для удара кием.
|Дом
|Пространство игрового поля, расположенное перед передним бортом, имеющее специальную разметку.
|Заказ
|Удар по заранее выбранному шару.
|Прицельный шар
|Тот снаряд, по которому бьет игрок.
|Кий
|Продолговатая палка, которую используют для удара.
|Луза
|Отверстие в бильярдном столе, в которое нужно отправить прицельный шар.
Правила игры в русский бильярд
Русский бильярд (пирамида) по праву считается одной из самых популярных вариаций этого вида спорта. В фильмах вы чаще всего видите, как персонажи играют именно в него. Но чтобы понять, как играть в русский бильярд, нужно немного больше, чем картинка из кино. Основы виды спорта приводим ниже.
Виды русского бильярда
- Свободная пирамида (американка). Как играть в бильярд «американка»? Здесь игроку после разбития пирамиды можно бить по каждому шару. Попадание в лузу считается как прицельным шаром, так и самим битком. В игре побеждает спортсмен, первым забивший 8 прицельных шаров.
- Комбинированная пирамида. От свободной игра отличается тем, что биток после удара возвращается в пределы дома (зону бильярдного стола, откуда наносится первый удар). Если после удара битком шары за пределами дома заканчиваются, то его помещают во временный дом (противоположную сторону стола).
- Динамическая пирамида (иначе Невская или Питерская). Здесь удар с руки разрешается не только из дома, но и за его пределами, остальные правила совпадают.
- Классическая пирамида.
Требования к оборудованию
Столы в бильярде могут быть разных размеров. Встречаются 12-футовые, 10-футовые, 9-футовые и 8-футовые и 7-футовые игровые площадки. А так выглядят требования к оборудованию в русском бильярде на официальных соревнованиях.
|Размер игрового поля
|3550 х 1775 мм (допускается погрешность в 50 мм)
|Толщина плиты (игрового поля)
|Не менее 44 мм
|Высота стола
|800-820 мм
|Ширина створа угловой лузы
|72-73 мм
|Ширина створа средней лузы
|82-83 мм
|Диаметр шара
|68-68,5 мм
|Рекомендуемая марка шаров
|«Aramith Premier»
|Рекомендованное сукно для игрового поля
|«Simonis» 950 RUS Pro; 760
|Рекомендуемая игровая зона А (расстояние от бортов)
|Не менее 1800 мм
|Освещенность игрового поля
|Не менее 300 лк
Расстановка шаров
Шары в русском бильярде располагаются в форме пирамиды в соответствии с разметкой игрового поля. В пирамиде 15 шаров, 16-й шар — это биток.
Розыгрыш права первого удара
Перед началом игры спортсмены встают по разные стороны от продольной линии стола и берут по одному шару. По команде судьи каждый производит удар с руки из дома так, чтобы шар пошел к заднему борту. Первый удар получает тот игрок, чей шар остановился ближе к переднему борту.
Удар битком
Начальный удар битком проводится из «дома». При правильном ударе засчитываются те шары, которые были сыграны в противоположные дому угловые лузы, и шары, упавшие в результате этого удара другие лузы.
Ход игры
Удар начинается с момента соприкосновения наклейки кия с битком и завершается после полной остановки всех шаров на столе. Соперник вступает в игру после неудачного удара или после нарушения правил первым игроком. Если игрок, выполняющий удар штрафуется, то его соперник, имеет право отказаться от своего удара. В классической русской пирамиде побеждает тот, кто первым наберет 71 очко. В московской (комбинированной) пирамиде и невской пирамиде нужно первым забить 8 шаров, та же самая цель у игроков в американку.
Очки
В классической пирамиде победитель определяется по количеству очков, которые начисляются за номера забитых шаров. Первый шар имеет стоимость в 11 баллов, последний шар, оставшийся на столе, равняется своему номеру, плюс еще 10 очков. В качестве штрафа с игрока могут снять 5 баллов.
Окончание игры
Игра в классическую пирамиду заканчивается, когда один из спортсменов набирает 71 очко. В комбинированной и невской пирамиде успех празднует первый игрок, забивший 8 шаров, вне зависимости от номера.
Правила удара
Бить по шару нужно наклейкой кия в направлении его продольной оси. Как минимум одна нога спортсмена должна касаться пола. Все шары на момент удара должны быть остановлены, прицельные шары — выставлены. Запрещено дважды задевать шар наклейкой кия. Также игрок не имеет права пропихивать биток в сторону прицельного шара. Осуществлять удар нажимом кия тоже нельзя. Если биток соприкасается с прицельным шаром, то удар по нему нужно наносить под углом 45 градусов и более в сторону от линии центров.
Штрафы и нарушения в бильярде
Игрок может получить штраф в нескольких случаях:
- Если биток не задел ни один из шаров.
- Если биток покинул игровую поверхность.
- За удар до завершения предыдущего удара.
- За касание любого шара.
- За неправильно выполненный удар.
- Если ни одна из ног играющего не касается пола.
- Если биток при ударе с руки задевает любой из шаров до того, как покинул пределы дома.
- Если удар выполнен не битком (в русской и комбинированной пирамиде).
- Если биток падает в лузу (классическая русская пирамида).
- Если спортсмен вмешивается в игру соперника.
Это основные правила игры и нарушения в русском бильярде. Разобраться, как научиться играть в бильярд может помочь короткое видео:
Правила игры в американский бильярд
Американский бильярд известен многим под названием «пул». Он имеет несколько разновидностей, но популярных среди них три. Играется пул либо девятью шарами, либо пятнадцатью. Шары используются меньшего диаметра, чем в русской пирамиде. Расскажем о видах дисциплины и о том, как надо играть в бильярд на американский манер.
Виды американского бильярда
- Пул «восьмерка». В игре находится 16 шаров. Цель каждого игрока — забить свои восемь (1−8 и с 9−16). Одни шары при этом полосатые, другие — сплошные.
- Пул «девятка». Шаров в этой версии всего 9. Игрокам нужно забить шары по порядку с 1-го по 9-й. Победителем является тот, кто забил последний шар.
- Стрейт-пул (14+1). Перед ударом в этой игре спортсмен говорит какой шар и в какую лузу он будет бить. Засчитываются только правильно забитые шары. Игра идет до набора определенного количества очков.
Требования к оборудованию.
|Размеры стола
|9 футов или 8 футов (2,9 или 2,6 м)
|Высота игрового поля
|74-78 см
|Размер игрового поля
|2.54 м х 1.27 м (для 9-футового стола), 2.33 м х 1.16 м (для 8-футового)
|Размер угловой лузы
|11,43 см
|Размер средней лузы
|12,7 см
|Рекомендуемые шары
|Производитель – фирма «Aramit»
|Размер шаров
|57,2 мм
|Вес шаров
|156-170 грамм
Расстановка шаров
Во время игры в «восьмерку» шар № 8 должен быть установлен в середину пирамиды. Передний шар нужно ставить на заднюю отметку. По углам пирамиды должны быть один полосатый шар и один сплошной.
Играя в «девятку», в середину пирамиды ставят шар № 9, впереди ромба располагается шар № 1. В стрейт-пуле особые правила касаются шаров № 1 и № 5. Первый ставят в правый угол пирамиды, второй — в левый.
Розыгрыш права первого удара
В пуле игроки также разыгрывают право первого удара. Для этого они одновременно бьют в сторону нижнего борта. Право выбрать, кто начинает партию получает спортсмен, чей шар ближе подкатился к верхнему борту после отскока от нижнего.
Удар битком
Начальный удар выполняется из дома. Задача бьющего — забить хотя бы один шар, либо чтобы как минимум четыре шара (за исключением битка) коснулись борта.
Ход игры
Если игрок забил шар без нарушения правил, он имеет право продолжать игру. Если нет, ход получает соперник. Он начинает с места, где остановился шар.
В «восьмерке» используется понятие «открытый стол», то есть позиция, при которой игроки еще не выбрали, кто какие шары будет забивать (полосатые или сплошные).
После разбития стол остается открытым, поэтому соперник может наносить следующий удар по любому шару. Вид шаров, который нужно забить игроку определяет первый попавший в лузу снаряд.
Очки
В «восьмерке» зачетными для каждого игрока являются свои забитые шары. Либо с первого по восьмой, либо с девятого по шестнадцатый. В «девятке» системы начисления очков нет, главное — попасть в лузу последним, девятым шаром. В «стрейт-пуле» спортсмены играют до определенного набора очков. В копилку участников идут только те шары, которые они сначала объявили, а потом забили в лузу.
Окончание игры
Для победы в «восьмерке» черный шар с номером 8 должен быть забит без нарушений. Обычно «восьмерка» заказывается, то есть называется луза, в которую будет забит шар. Для победы в «девятке» нужно без нарушений забить шар с номером 9. Удар может быть выполнен досрочно, когда на столе имеются другие шары. Для этого нужно ударить по шару с наименьшим номером с расчетом на рикошет, который заведет «девятку» в лузу.
Правила удара
При ударе с руки игроку разрешено располагать биток в любом месте игровой поверхности стола и перемещать его до тех пор, пока не нанесет удар. Перемещать биток можно любой частью кия.
При выполнении большинства начальных ударов (разбоев) расположение битка может быть ограничено частью игровой поверхности между передней линией и передним бортом (домом). Если игрок выполняет удар с руки из дома, и все разрешенные прицельные шары находятся в доме, он имеет право выставить на заднюю отметку ближайший к линии дома легальный прицельный шар.
Штрафы и нарушения в бильярде
Игрок может потерять право удара из-за следующих нарушений:
- Игрок забивает биток.
- Биток в «восьмерке» задевает шар противника.
- В «девятке» штраф можно получить за первое касание битка с шаром большего порядка из оставшихся.
- Штрафуют за промах мимо всех шаров
- Запрещен удар по катящемуся шару
- Запрещено двойное касание кием
- Нельзя задевать шары руками или одеждой
- Во время удара ни одна нога игрока не касается пола.
А вот видео для того, чтобы вы могли посмотреть, как играть в американский бильярд.
Советы начинающим, как научиться играть в бильярд
Вопрос «как научиться играть в бильярд» для начинающих спортсменов не пустой звук. Вот парочка важных советов:
Как стоять
Важно определить центр тяжести кия. Держать кий нужно на середине, между точкой баланса и широким концом кия. Правая нога должна быть выдвинута вперед, а левая отодвинута на полшага назад. Перед ударом нужно сделать наклон, левую руку расположить на столе.
Как держать кий
Не нужно сильно зажимать кий правой рукой. Тонкий конец кия нужно положить на большой палец левой руки, остальные пальцы необходимо сложить «домиком» на игровой поверхности. Левая рука будет направляющей во время удара.
Как правильно целиться
Важно найти точку соприкосновения для битка и шаров, в которые нужно попасть. Помочь в этом могут тренировки, которые помогут приобрести вам необходимый опыт.
Эти советы не помогут вам научиться играть в бильярд с нуля. Все равно придется практиковаться и долго и упорно работать. Но иметь базовые знания всегда приятно. Сейчас вы намного лучше понимаете бильярд. Как играть новичку и какой именно вариант игры разучивать — это тот выбор, который вам необходимо сделать.
Вопросы и ответы
Отвечаем на несколько ключевых вопросов, которые могли у вас остаться.
Где можно научиться играть в бильярд?
Практически в каждом городе нашей страны можно найти тренера по бильярду, ведь вид спорта очень популярен. Занятия проходят как со взрослыми, так и с детьми. Конечно, можно учиться на даче у друга, но лучше всего знает, как правильно играть в бильярд, только тренер.
Что запрещено делать в бильярде?
В каждом виде бильярда есть свод правил, разрешенных и запрещенных действий. Как и везде, тут не приветствуется неспортивное поведение, выполнение неправильных ударов, открытое неуважение к сопернику. Чтобы понять, как лучше играть в бильярд, важно запомнить все правила, о которых мы писали выше.
Что делать, если вылетел шар в бильярде?
Если во время удара любой шар покидает стол, бьющего штрафуют. Вылетевшие шары возвращаются на стол в соответствии с правилами конкретной игры, а биток получает соперник для того, чтобы сделать удар с руки.