Как научиться играть в бильярд: правила и советы для начинающих

Термин «бильярд» пришел к нам из Франции, хотя сама игра появилась далеко от берегов Сены. Первые изображения похожего досуга были найдены в Древнем Египте. Первые правила игры были сформированы во Франции, произошло это во второй половине 17-го века. Рубивший «окно в Европу» Петр I познакомил Россию с бильярдом в 1698 году. В дворянском сословии игра приобрела популярность 30 лет спустя. Советская власть обратила внимание на этот вид спорта в 1920-х годах, первые соревнования провели в 1935 году, с тех пор развитие бильярда не останавливается. Как люди играют в бильярд по всему миру сегодня — это целая наука.