Олимпийские скандалы, дисквалификация Валиевой, уход Надаля: главные события года

Камила Валиева дисквалифицирована, медали за командный турнир на ОИ-2022 перераспределены
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.
Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.
«Реал» в рекордный 15-й раз выиграл Лигу чемпионов
1 июня мадридский «Реал» в финальном матче самого престижного европейского клубного футбольного турнира обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Испанский клуб в рекордный 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов. Дани Карвахаль, Начо Фернандес, Тони Кроос и Лука Модрич повторили рекорд турнира по числу трофеев среди игроков, выиграв ЛЧ в шестой раз. Итальянский специалист Карло Анчелотти в рекордный пятый раз привел команду к победе в Лиге чемпионов. Также ему принадлежат тренерские рекорды по количеству проведенных матчей, выигранных встреч и финалов.
Российскую хоккеистку впервые выбрали на драфте женской НХЛ
Нападающая Илона Маркова была выбрана в седьмом раунде под общим 37-м номером клубом «Бостон» на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Маркова стала первой в истории россиянкой, выбранной на драфте женской НХЛ.
22-летняя Маркова — воспитанница нижегородского СКИФа. С 2018 года нападающая выступала за уфимский клуб «Агидель», в составе которого трижды стала победительницей Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) (2019, 2021, 2023).
В России прошли пятые игры БРИКС
С 12-го по 24 июня в Москве и Казани прошли спортивные игры стран БРИКС. Казань приняла спортсменов, которые выступили в 25 видах спорта. В Москве провели турнир по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу.
В соревнованиях участвовали около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей. Сборная России завоевала 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Далее идут команды Беларуси (55−85−107) и Китая (20−24−18). Больше всего золотых медалей выиграли синхронист Александр Мальцев и шахматистка Екатерина Лагно, в их активе по четыре победы.
Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»
В июне голкипер сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в сильнейший клуб Франции за €20 млн. 25-летний футболист стал самым дорогим вратарем в истории «ПСЖ». Контракт игрока с 12-кратным чемпионом страны рассчитан до 2029 года.
Трансферная стоимость Матвея Сафонова за шесть месяцев в клубе увеличилась на €2 млн и теперь составляет €22 млн. В текущем сезоне голкипер провел шесть матчей за парижан во всех турнирах, в которых три раза сыграл «на ноль».
Сборная Испании в четвертый раз выиграла чемпионат Европы по футболу
В финале Евро-2024 национальная команда Испании обыграла сборную Англии со счетом 2:1. Сборная Испании в рекордный четвертый раз стала победителем континентального первенства, обойдя по количеству завоеванных трофеев сборную Германии. Ранее испанцы становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах. Кроме того, сборная Испании стала первой командой в истории Евро, которая выиграла все семь матчей. Также испанцы установили рекорд турнира по забитым мячам — 15.
Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком турнира. 28-летний футболист сыграл в шести матчах и отметился одним забитым мячом. Лучшим молодым игроком Евро-2024 стал Ламин Ямаль. Он провел на турнире все семь матчей, в которых отличился один раз и сделал четыре голевые передачами. Ямаль повторил рекорд Евро по количеству результативных передач. Ранее четыре ассиста на одном турнире делали Любинко Друлович (2000), Эден Азар, Аарон Рэмзи (оба — 2016) и Стивен Цубер (2021).
Олимпиада стартовала со скандальной церемонии открытия
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Впервые часть мероприятия провели не на стадионе, а на реке Сена. Церемония подверглась критике со стороны СМИ, политиков и общества.
Художественная программа церемонии открытия состояла из 13 глав. Девятая по счету глава содержала сцену с дрэг-артистами, воссоздающими картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которая возмутила общественность. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) удалил со своих официальных ресурсов видеоролик с главными фрагментами мероприятия.
Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Игр и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами, мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки.
На Олимпиаде разразился гендерный скандал
На Олимпийских играх в Париже Иман Хелиф из Алжира завоевала золото в весовой категории до 66 кг, а Линь Юйтин из Тайваня победила в весовой категории до 57 кг. Хелиф и Юйтин оказались в центре скандала из-за истории с проваленным гендерным тестом.
На чемпионате мира 2023 года (Проводился под эгидой IBA. В 2023 году МОК лишил организацию признания из-за коррупции и проблем с управлением и финансированием. — Прим. ред.) спортсменки не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Линь Юйтин завоевала бронзовую медаль, но была лишена награды, Хелиф была снята с турнира перед финальным поединком. Несмотря на это Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Линь Юйтин и Иман Хелиф в женском турнире на Играх в Париже.
Решение МОК допустить спортсменок до участия в Олимпийских играх привело к широкому обсуждению в спортивном сообществе. Представители организации заявили, что во время принятия решения о допуске руководствовались исключительно указанным в паспортах полом.
Юсуф Дикеч — главный мем Олимпиады
Турецкий стрелок Юсуф Дикеч в паре с Шеввал Илайда Тархан принесли Турции олимпийскую медаль, завоевав серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Дикеч во время стрельбы не пользовался специальной экипировкой. Турецкий спортсмен выходил на стрельбище без наушников и профессиональных линз для улучшения точности. Во время стрельбы он вальяжно держал руку в кармане, чем восхитил пользователей сети, несмотря на поражение в финальном поединке. В соцсетях его сравнивали с персонажами из компьютерных игр и фильмов.
Позу Дикеча повторяли многие участники Олимпиады, например рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис. 51-летний спортсмен даже подал патент на свою позу.
Шнайдер и Андреева принесли России единственную медаль Олимпиады
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали для России серебряную награду в парном разряде олимпийского турнира. В финале соревнований, которые прошли на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», россиянки уступили представительницам Италии Саре Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Для 17-летней Андреевой и 20-летней Шнайдер эта Олимпиада стала первой в карьере.
Всего на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе.
Российские спортсмены выступили на Паралимпиаде
Летние Паралимпийские игры прошли в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Паралимпийцы завоевали 20 золотых, 21 серебряную, 23 бронзовые награды и заняли восьмое место в общем медальном зачете.
Три золота для сборной России принесла пловчиха Дарья Лукьяненко (200 метров комплексным плаванием, SM11; 100 метров брассом SВ11; 100 метров вольным стилем S11). Дистанцию в 200 м комплексным плаванием Лукьяненко проплыла за 2.37,77, тем самым установив новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал ей же (2.38,47).
Родри получил «Золотой мяч»
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри впервые в карьере стал обладателем главной индивидуальной награды в футболе — «Золотой мяч» по версии журнала France Football. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча».
В голосовании за награду Родри опередил трех игроков мадридского «Реала». Второе место в голосовании занял Винисиус, которого в СМИ называли главным претендентом по на награду. На третьем месте оказался Джуд Беллингем, на четвертом — Дани Карвахаль.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с «горожанами» он в четвертый раз стал чемпионом Англии.
Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал четвертый титул в карьере. В этом году Ферстаппен выиграл 9 из 24 гонок и набрал 437 очков в зачете пилотов «Формулы-1». Ранее гонщик выиграл чемпионат в 2021, 2022 и 2023 годах. До Ферстаппена такое удалось британцу Льюису Хэмилтону (2017−2020), аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио (1954−1957) и немцу Себастьяну Феттелю (2010−2013). Михаэль Шумахер смог завоевать пять титулов подряд (2000−2004).
Также впервые с 1998 года британская команда «Макларен» стала победителем Кубка конструкторов. «Макларен» по итогам сезона набрал 666 очков, в активе ставшего вторым «Феррари» 652 балла, третье место занял «Ред Булл» (589). «Макларен» в девятый раз выиграл командный зачет «Формулы-1».
Рафаэль Надаль завершил карьеру
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру после выступления на Кубке Дэвиса, который прошел в ноябре в Малаге.
За 23 года выступлений Надаль стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он рекордные 14 раз выиграл Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос». 38-летний теннисист завоевал 92 титула в одиночном разряде. Также у Надаля два олимпийских золота — в 2008-м году он стал победителем в одиночном разряде, а в 2016 вместе с Марком Лопесом — в паре. В составе сборной Испании Рафаэль Надаль пять раз выиграл Кубок Дэвиса.
Он возглавлял рейтинг АТР 209 недель (56 — подряд), и пять раз завершил сезон на первой строчке. Надалю принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 (912 недель).