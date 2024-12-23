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Олимпийские скандалы, дисквалификация Валиевой, уход Надаля: главные события года

Подводя итоги 2024 года редакция проекта Спорт Mail выбрала главные спортивные события последних двенадцати месяцев.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Камила Валиева дисквалифицирована, медали за командный турнир на ОИ-2022 перераспределены

Баннер в поддержку Валиевой на улице Москвы
Баннер в поддержку Валиевой на улице МосквыИсточник: РИА "Новости"

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.

«Реал» в рекордный 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

Мадридский "Реал" празднует победу в Лиге чемпионов
Мадридский "Реал" празднует победу в Лиге чемпионовИсточник: Reuters

1 июня мадридский «Реал» в финальном матче самого престижного европейского клубного футбольного турнира обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Испанский клуб в рекордный 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов. Дани Карвахаль, Начо Фернандес, Тони Кроос и Лука Модрич повторили рекорд турнира по числу трофеев среди игроков, выиграв ЛЧ в шестой раз. Итальянский специалист Карло Анчелотти в рекордный пятый раз привел команду к победе в Лиге чемпионов. Также ему принадлежат тренерские рекорды по количеству проведенных матчей, выигранных встреч и финалов.

Российскую хоккеистку впервые выбрали на драфте женской НХЛ

Российская хоккеистка Илона Маркова
Российская хоккеистка Илона МарковаИсточник: Соцсети

Нападающая Илона Маркова была выбрана в седьмом раунде под общим 37-м номером клубом «Бостон» на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Маркова стала первой в истории россиянкой, выбранной на драфте женской НХЛ.

22-летняя Маркова — воспитанница нижегородского СКИФа. С 2018 года нападающая выступала за уфимский клуб «Агидель», в составе которого трижды стала победительницей Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) (2019, 2021, 2023).

В России прошли пятые игры БРИКС

Золотая медаль Игр БРИКС в Казани
Золотая медаль Игр БРИКС в КазаниИсточник: РИА "Новости"

С 12-го по 24 июня в Москве и Казани прошли спортивные игры стран БРИКС. Казань приняла спортсменов, которые выступили в 25 видах спорта. В Москве провели турнир по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу.

В соревнованиях участвовали около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей. Сборная России завоевала 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Далее идут команды Беларуси (55−85−107) и Китая (20−24−18). Больше всего золотых медалей выиграли синхронист Александр Мальцев и шахматистка Екатерина Лагно, в их активе по четыре победы.

Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»

Матвей Сафонов на презентации в качестве игрока "ПСЖ"
Матвей Сафонов на презентации в качестве игрока "ПСЖ"Источник: Официальный сайт ПСЖ

В июне голкипер сборной России Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» в сильнейший клуб Франции за €20 млн. 25-летний футболист стал самым дорогим вратарем в истории «ПСЖ». Контракт игрока с 12-кратным чемпионом страны рассчитан до 2029 года.

Трансферная стоимость Матвея Сафонова за шесть месяцев в клубе увеличилась на €2 млн и теперь составляет €22 млн. В текущем сезоне голкипер провел шесть матчей за парижан во всех турнирах, в которых три раза сыграл «на ноль».

Сборная Испании в четвертый раз выиграла чемпионат Европы по футболу

Игроки сборной Испании празднуют победу в чемпионате Европы
Игроки сборной Испании празднуют победу в чемпионате ЕвропыИсточник: Reuters

В финале Евро-2024 национальная команда Испании обыграла сборную Англии со счетом 2:1. Сборная Испании в рекордный четвертый раз стала победителем континентального первенства, обойдя по количеству завоеванных трофеев сборную Германии. Ранее испанцы становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах. Кроме того, сборная Испании стала первой командой в истории Евро, которая выиграла все семь матчей. Также испанцы установили рекорд турнира по забитым мячам — 15.

Полузащитник сборной Испании Родри был признан лучшим игроком турнира. 28-летний футболист сыграл в шести матчах и отметился одним забитым мячом. Лучшим молодым игроком Евро-2024 стал Ламин Ямаль. Он провел на турнире все семь матчей, в которых отличился один раз и сделал четыре голевые передачами. Ямаль повторил рекорд Евро по количеству результативных передач. Ранее четыре ассиста на одном турнире делали Любинко Друлович (2000), Эден Азар, Аарон Рэмзи (оба — 2016) и Стивен Цубер (2021).

Олимпиада стартовала со скандальной церемонии открытия

Кадры трансляции открытия Олимпийских игр в Париже
Кадры трансляции открытия Олимпийских игр в ПарижеИсточник: AP 2024

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Впервые часть мероприятия провели не на стадионе, а на реке Сена. Церемония подверглась критике со стороны СМИ, политиков и общества.

Художественная программа церемонии открытия состояла из 13 глав. Девятая по счету глава содержала сцену с дрэг-артистами, воссоздающими картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», которая возмутила общественность. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) удалил со своих официальных ресурсов видеоролик с главными фрагментами мероприятия.

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Анн Дескамп заявила, что оргкомитет Игр и режиссер Тома Жолли не хотели никого оскорбить отдельными сценами, мэр Парижа Анн Идальго также выступила в поддержку постановки.

На Олимпиаде разразился гендерный скандал

Иман Хелиф позирует с золотой медалью Олимпиады
Иман Хелиф позирует с золотой медалью ОлимпиадыИсточник: Reuters

На Олимпийских играх в Париже Иман Хелиф из Алжира завоевала золото в весовой категории до 66 кг, а Линь Юйтин из Тайваня победила в весовой категории до 57 кг. Хелиф и Юйтин оказались в центре скандала из-за истории с проваленным гендерным тестом.

На чемпионате мира 2023 года (Проводился под эгидой IBA. В 2023 году МОК лишил организацию признания из-за коррупции и проблем с управлением и финансированием. — Прим. ред.) спортсменки не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. Линь Юйтин завоевала бронзовую медаль, но была лишена награды, Хелиф была снята с турнира перед финальным поединком. Несмотря на это Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил участие Линь Юйтин и Иман Хелиф в женском турнире на Играх в Париже.

Решение МОК допустить спортсменок до участия в Олимпийских играх привело к широкому обсуждению в спортивном сообществе. Представители организации заявили, что во время принятия решения о допуске руководствовались исключительно указанным в паспортах полом.

Юсуф Дикеч — главный мем Олимпиады

Граффити с изображением Юсуфа Дикеча на берлинской стене
Граффити с изображением Юсуфа Дикеча на берлинской стенеИсточник: Getty Images

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч в паре с Шеввал Илайда Тархан принесли Турции олимпийскую медаль, завоевав серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Дикеч во время стрельбы не пользовался специальной экипировкой. Турецкий спортсмен выходил на стрельбище без наушников и профессиональных линз для улучшения точности. Во время стрельбы он вальяжно держал руку в кармане, чем восхитил пользователей сети, несмотря на поражение в финальном поединке. В соцсетях его сравнивали с персонажами из компьютерных игр и фильмов.

Позу Дикеча повторяли многие участники Олимпиады, например рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис. 51-летний спортсмен даже подал патент на свою позу.

Шнайдер и Андреева принесли России единственную медаль Олимпиады

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными наградами Олимпиады
Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебряными наградами ОлимпиадыИсточник: Reuters

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали для России серебряную награду в парном разряде олимпийского турнира. В финале соревнований, которые прошли на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», россиянки уступили представительницам Италии Саре Эррани и Джасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10. Для 17-летней Андреевой и 20-летней Шнайдер эта Олимпиада стала первой в карьере.

Всего на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступили на Паралимпиаде

Владимир Путин на встрече со спортсменами-призерами Паралимпиады
Владимир Путин на встрече со спортсменами-призерами ПаралимпиадыИсточник: РИА "Новости"

Летние Паралимпийские игры прошли в Париже с 28 августа по 8 сентября. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Паралимпийцы завоевали 20 золотых, 21 серебряную, 23 бронзовые награды и заняли восьмое место в общем медальном зачете.

Три золота для сборной России принесла пловчиха Дарья Лукьяненко (200 метров комплексным плаванием, SM11; 100 метров брассом SВ11; 100 метров вольным стилем S11). Дистанцию в 200 м комплексным плаванием Лукьяненко проплыла за 2.37,77, тем самым установив новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал ей же (2.38,47).

Родри получил «Золотой мяч»

Родри на церемонии вручения Золотого мяча
Родри на церемонии вручения Золотого мячаИсточник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри впервые в карьере стал обладателем главной индивидуальной награды в футболе — «Золотой мяч» по версии журнала France Football. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча».

В голосовании за награду Родри опередил трех игроков мадридского «Реала». Второе место в голосовании занял Винисиус, которого в СМИ называли главным претендентом по на награду. На третьем месте оказался Джуд Беллингем, на четвертом — Дани Карвахаль.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с «горожанами» он в четвертый раз стал чемпионом Англии.

Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Макс Ферстаппен празднует победу в гонке
Макс Ферстаппен празднует победу в гонкеИсточник: Reuters

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал четвертый титул в карьере. В этом году Ферстаппен выиграл 9 из 24 гонок и набрал 437 очков в зачете пилотов «Формулы-1». Ранее гонщик выиграл чемпионат в 2021, 2022 и 2023 годах. До Ферстаппена такое удалось британцу Льюису Хэмилтону (2017−2020), аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио (1954−1957) и немцу Себастьяну Феттелю (2010−2013). Михаэль Шумахер смог завоевать пять титулов подряд (2000−2004).

Также впервые с 1998 года британская команда «Макларен» стала победителем Кубка конструкторов. «Макларен» по итогам сезона набрал 666 очков, в активе ставшего вторым «Феррари» 652 балла, третье место занял «Ред Булл» (589). «Макларен» в девятый раз выиграл командный зачет «Формулы-1».

Рафаэль Надаль завершил карьеру

Рафаэль Надаль прощается с теннисом
Рафаэль Надаль прощается с теннисомИсточник: AP 2024

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру после выступления на Кубке Дэвиса, который прошел в ноябре в Малаге.

За 23 года выступлений Надаль стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Он рекордные 14 раз выиграл Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос». 38-летний теннисист завоевал 92 титула в одиночном разряде. Также у Надаля два олимпийских золота — в 2008-м году он стал победителем в одиночном разряде, а в 2016 вместе с Марком Лопесом — в паре. В составе сборной Испании Рафаэль Надаль пять раз выиграл Кубок Дэвиса.

Он возглавлял рейтинг АТР 209 недель (56 — подряд), и пять раз завершил сезон на первой строчке. Надалю принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию в топ-10 (912 недель).