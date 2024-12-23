Олимпийские скандалы, дисквалификация Валиевой, уход Надаля: главные события года

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч в паре с Шеввал Илайда Тархан принесли Турции олимпийскую медаль, завоевав серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Дикеч во время стрельбы не пользовался специальной экипировкой. Турецкий спортсмен выходил на стрельбище без наушников и профессиональных линз для улучшения точности. Во время стрельбы он вальяжно держал руку в кармане, чем восхитил пользователей сети, несмотря на поражение в финальном поединке. В соцсетях его сравнивали с персонажами из компьютерных игр и фильмов.