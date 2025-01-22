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В РУСАДА рассказали, как печенье привело к дисквалификации

В печенье был добавлен мельдоний, который с 2016 года включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала историю, как печенье с сахарной пудрой, в которую добавили запрещенное вещество мельдоний, стало причиной дисквалификации одной спортсменки.

«Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната. Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге. Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращенные санкции», — передает слова Герман ТАСС.

Мельдоний был включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. В том же году мельдоний стал причиной 15-месячной дисквалификации экс-первой ракетки мира из России Марии Шараповой. По информации СМИ, мельдоний был обнаружен в допинг-пробе футболиста «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.