В РУСАДА рассказали, как печенье привело к дисквалификации

Начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала историю, как печенье с сахарной пудрой, в которую добавили запрещенное вещество мельдоний, стало причиной дисквалификации одной спортсменки.
«Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната. Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге. Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращенные санкции», — передает слова Герман ТАСС.
Мельдоний был включен Всемирным антидопинговым агентством в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. В том же году мельдоний стал причиной 15-месячной дисквалификации экс-первой ракетки мира из России Марии Шараповой. По информации СМИ, мельдоний был обнаружен в допинг-пробе футболиста «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.