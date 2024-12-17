Daily Mail: Михаил Мудрик отстранен от футбола на неопределенный срок

Утром 17 декабря стало известно, что у Михаила Мудрика выявили в организме допинг. Запрещённое вещество обнаружили в пробе «А», которую взяли у украинского футболиста в конце октября. В ближайшие дни будет вскрыта проба «B». Сейчас неизвестно, что за запрещённое вещество нашли у игрока, однако, СМИ предполагают, что это может быть мельдоний.