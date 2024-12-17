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Daily Mail: Михаил Мудрик отстранен от футбола на неопределенный срок

Украинский футболист «Челси», сдавший положительную допинг-пробу, отстранен от выступлений. Ему грозит дисквалификация на четыре года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Утром 17 декабря стало известно, что у Михаила Мудрика выявили в организме допинг. Запрещённое вещество обнаружили в пробе «А», которую взяли у украинского футболиста в конце октября. В ближайшие дни будет вскрыта проба «B». Сейчас неизвестно, что за запрещённое вещество нашли у игрока, однако, СМИ предполагают, что это может быть мельдоний.

После этих новостей Мудрик отключил комментарии в соцсетях.

На переход Мудрика «Челси» потратил около 100 миллионов евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов.

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